بدأ الرضوخ لضغط الاتحاد؟ ليفربول يفاوض ثنائي برشلونة لتعويض محمد صلاح!

ليفربول يدرس كافة الخيارات المحتملة إذا ما خسر صلاح لصالح الاتحاد..

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يبدو أن نادي ليفربول الإنجليزي بدأ بالفعل عملية التحضير لخسارة المصري محمد صلاح لصالح نادي الاتحاد السعودي، الذي يضغط بقوة من أجل الحصول على خدمات "الملك المصري" خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية 2023.

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صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن ليفربول تواصل مع برشلونة خلال الساعات القليلة الماضية، للتعرف على إمكانية التعاقد مع الثنائي عبد الصمد الزلزولي وأنسو فاتي.

التقرير أشار إلى أن ليفربول يدرس كيفية تغطية رحيل صلاح المحتمل إلى الاتحاد، وأن قادة النادي الإنجليزي أبلغوا برشلونة أن اهتمامهم بالتعاقد مع واحد من الثنائي المذكور، إذا ما رحل قائد منتخب مصر فقط.

فيما يخص أنسو فاتي، فإن ليفربول ليس النادي الوحيد في إنجلترا المهتم بالحصول على خدماته، حيث استفسر ناديا توتنهام وتشيلسي عن وضعية نجم برشلونة الشاب.

أما الزلزولي، فإن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة يرى أنه سيكون مفيدًا للفريق خلال الموسم الحالي، ولا يفكر في التخلي عنه، إلا إذا وصل عرض مالي مناسب.

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ونظرًا للظروف الاقتصادية التي يمر بها برشلونة، ليس من المستبعد أن يرحل واحد من الثنائي عن النادي الكتالوني خلال الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات.

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