بداية النهاية؟ مينديش يسافر إلى رونالدو لإجراء "محادثة أزمة" بسبب مانشستر يونايتد!

قد يرحل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد بعد عام وحيد فقط من عودته للشياطين الحُمر، فتشير الدلائل إلى "غضبه وقلقه" حيال الحالة المتردية التي يعيشها الفريق في الآونة الأخيرة.

صحيفة "ذا صن" أشارت في تقرير لها أن رونالدو طلب من وكيله جورج مينديش القدوم إليه في إنجلترا لإجراء محادثة أزمات وإيجاد حل لوضعه الذي لا يرضى عنه في مانشستر يونايتد.

مصدر الصحيفة البريطانية قال أيضًا "كريستيانو قلق للغاية بشأن ما يحدث في مانشستر يونايتد، الفريق يتلقى الكثير من الانتقادات وهو يعلم أنه أحد القادة".

وواصل "هناك الكثير من المشاكل وكريستيانو يشعر بالضغط وهو متوتر للغاية بسبب الموقف، يريد أن تكون فترته في مانشستر ناجحة ولكنه بدأ يدرك أن تحقيق الألقاب بالإعداد الحالي يعد صراعًا حقيقيًا".

وأتم "جاء إليه مينديش وأمضيا وقتًا للدردشة حول كيفية سير الأمور، وما هي المشاكل وكيف يمكن حلها، الآن لا يوجد شيء مستبعد".

وكانت الصحف الإنجليزية في وقت سابق قد قالت أن رونالدو سيرحل عن مانشستر يونايتد حال التعاقد مع مدرب أقل من تطلعاته في الموسم المقبل.

العلاقة بين رونالدو والمدرب المؤقت رالف رانجنيك ليست الأفضل حاليًا في ظل عدم الاقتناع عمومًا داخل أولد ترافورد بقدرات الألماني بعد أول شهر يقضيه كمدرب للنادي الإنجليزي.

مع ذلك، سجل رونالدو البالغ من العمر 36 عامًا 14 هدفًا هذا الموسم، ويستعد لقيادة المانيو في دوري أبطال أوروبا بمواجهة صعبة بثمن النهائي أمام أتلتيكو مدريد.