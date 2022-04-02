بداية النهاية؟ ليفاندوفسكي يوضح موقفه من تعاقد بايرن مع هالاند

كشف روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني عن تفهمه لوضعية النادي إذا ما أرادوا شراء إرلنيج هالاند من نادي بروسيا دورتموند.

وكان المهاجم النرويجي قد ارتبط بعدة أندية آخرها كان مانشستر سيتي، برشلونة وبايرن ميونخ.

وتحدث البولندي إلى مجلة "FC Style" موضحًا أنه لا ينزعج من الأخبار التي تربط ناديه بالمهاجم الواعد هالاند.

حيث يرى ليفاندوفسكي أنه من الطبيعي أن يفكر بايرن ميونخ في المستقبل، وأن الأفضل هو من يشارك دائمًا.

لكن البولندي ألمح أيضًا بأن لديه القدرة على الاستمرار لسنوات قادمة، حيث يهتم بقدرته البدنية وحالته الصحية.

وعن سؤاله حول إمكانية انضمام هالاند للبايرن قال روبرت: "السؤال لا يزعجني. أعرف قيمتي وأعتقد دائمًا أنه يجب أن يلعب أفضل لاعب".

وواصل: "أشعر أنني أستطيع الاستمرار لبضع سنوات أخرى".

واختتم: "التغيير في برنامج النظام الغذائي والتمارين الرياضية الذي بدأته مع زوجتي يؤتي ثماره. الآن أنا أستمتع بالنتائج".

فيبدو أن احتمالية وجود الثنائي في ميونخ لا تقلق ولا تزعج البولندي، لأنه يرى أن بإمكانه الاستمرار في المشاركة وتقديم العروض المميزة.

فليفاندوفسكي يمر بأفضل فترة في مسيرته الرياضية الآن، ويشعر بانه فوق قمة هرم المهاجمين الأفضل في العالم.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ يستعد لمواجهة نادي فياريال الإسباني الأربعاء القادم في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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