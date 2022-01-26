بداية النهاية لتوخيل؟ لاعبو تشيلسي غاضبون منه ويفكرون في الرحيل!

يبدو أن الأيام المقبلة لتوماس توخيل في قيادة تشيلسي ستكون الأصعب له، بعدما تداولت أنباء خسارته ثقة بعض النجوم في البلوز بالآونة الأخيرة.

تشيلسي عانى من تراجع كبير في النتائج بآخر الأسابيع، ففاز فقط بثلاث من آخر 10 مباريات بالدوري الإنجليزي وابتعد عمليًا عن صراع اللقب مع مانشستر سيتي.

وذكرت شبكة "ذا أتلتيك" أن عددًا من مهاجمي تشيلسي قد أبدوا غضبهم بالفعل من توماس توخيل والطريقة التي يتعامل بها معهم.

المدرب الألماني لا يتوقف عن انتقادهم من على خط التماس في كل مباراة مما تسبب في انعدام الثقة لديهم والخوف دومًا من المخاطرة.

يُضاف إلى ذلك أن عملية التناوب الدائمة التي يقوم بها توخيل تسببت في زيادة الحالة المزاجية السيئة بين اللاعبين المهاجمين.

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السبب في ذلك بسيط، المهاجمون يشعرون بأنهم لا يستطيعون بناء أي تناسق فيما بينهم، ويظهر جليًا غياب الانسجام بسبب التغير المستمر للمراكز بينهم.

وعلى هذا الأساس، زادت أفكار مغادرة اللاعبين لصفوف البلوز في الفترة المقبلة، مما يضع مستقبل توخيل نفسه في ستامفورد بريدج، على المحك.

وربما أن ما يؤكد هذا الحديث ما قاله روميلو لوكاكو منذ شهر عن عدم سعادته في تشيلسي وندمه على مغادرة إنتر.

تشيلسي يأتي في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، ويستعد لمواجهة ليل بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستكون الفرصة أمام توخيل للرد على كل الانتقادات حاضرة إن نجح في الفوز بكأس كاراباو الشهر المقبل، عندما يلتقي مع ليفربول بالنهائي في ويمبلي.