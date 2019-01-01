بدء بيع تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا على موقع "تذكرتي"

شهر واحد متبقي على انطلاق البطولة القارية في مصر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أطلقت اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا مصر 2019 برئاسة محمد فضل، اليوم الأحد، موقع تذكرتي، لبدء بيع تذاكر المباريات عليه.

البطولة من المقرر أن تقام على أرض الفراعنة في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما أجريت قرعتها في منطقة سفح الأهرامات بفبراير الماضي.

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بيع التذاكر بدأ من اليوم، مع وجود إمكانية الحصول على بطاقة المشجعين Fan ID، وجاء بيان شركة "تذكرتي" كالتالي:

"تعلن شركة تذكرتي عن تشغيل نظام "تذكرتي" على الإنترنت للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر المباريات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وذلك من خلال الاتصال بشبكة الإنترنت العالمية، ويأتي هذا النظام مستخدمًا أحدث التقنيات وتطبيقات الحجز الإلكتروني عالميًا.

"وللقيام بحجز التذاكر إلكترونيًا للتذاكر المتاحة عن طريق اللجنة المنظمة للبطولة، يلزم تسجيل بيانات المشجع وحصوله على بطاقة المشجع "Fan ID" والتي تتيح له حجز التذاكر، كما أن بطاقة المشجع ستكون بمثابة جواز مرور من بوابات الاستادات المختلفة أثناء البطولة بخلاف تذكرة المباراة أو المباريات التي تم حجزها".

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وأضاف: "سهولة النظام تأتي في خطوات تتم خلال دقائق معدودة أولها الدخول على موقع "تذكرتي" واختيار التسجيل للحصول على بطاقة المشجع ليدخل المستخدم رقم الهاتف المحمول لتصله رسالة نصية تحتوي على كود تشغيل التسجيل، وبإدخاله في الخانة الظاهرة على الشاشة يبدأ النظام في طلب البيانات الشخصية للمشجع حسب بطاقة الرقم القومي مع إرفاق ملف صورة شخصية وملف لصورة من بطاقة الرقم القومي.

"ويبدأ النظام في التشغيل للتحقق من البيانات المسجلة وهو الأمر الذي بدأت الأنظمة العالمية لإدارة البطولات العالمية مثل كأس العالم في استخدامها لضمان أمان المشجعين في الملاعب، وينتظر المستخدم لحين وصول رسالة نصية جديدة أو بريد إلكتروني يتضم الرقم الخاص ببطاقة المشجع، وكلمة المرور على النظام بذلك يتم التسجيل بنجاح.

"بعدما يدخل المشجع على النظام باستخدام بطاقة المشجع وكلمة المرور، يمكنه الدخول لاختيار المباريات التي يرغب في الحجز بها، ويختار الدرجة التي يود الجلوس بها ومكان الجلوس للتشجيع، ويتيح النظام الدفع باستخدام عدة وسائل تظهر للمشجع، ويتم الدفع إلكترونيا ويمكن للمشجع طباعة بطاقة المشجع وكذلك التذكرة التي قام بحجزها من خلال منافذ الطرح الآتية:

منافذ الحصول على تذاكر الدرجة الأولى:

فروع أورانج التالية (مصر الجديدة – مدينة نصر – التجمع – الرحاب – الدقي – وسط المدينة – الزمالك – المهندسين – المنيل – العباسية – شبرا – 6 أكتوبر – الهرم – المعادي – المقطم – الإسكندرية – الإسماعيلية – السويس).

منافذ الحصول على تذاكر الدرجة الثانية والثالثة (جميع مراكز الشباب الآتية): (مركز شباب الجزيرة – مركز شباب الأولمبي بالمعادي – نادي منتخب السويس – مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية – الحي السادس بأكتوبر – نادي أصحاب الجياد بسموحة – نادي الشمس).

للدخول على الموقع من هنا

يذكر أن مصر تستضيف البطولة للمرة الرابعة في تاريخها، بينما حصلت على لقبها من قبل سبع مرات، منها ثلاث مرات على التوالي من 2006 وحتى 2008.

وتقام هذه النسخة بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة، منها خمس منتخبات عربية، على أن تفتتح مبارياتها بمواجهة مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة الدولي.