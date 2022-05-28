بدء العمل بعد النهائي.. برتغالي وبرازيلي على رادار ريال مدريد للتعافي من صدمة مبابي

الميركاتو الصيفي سينطلق وعين ريال مدريد على خليفة مبابي

في أعقاب فشل التوقيع مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، يحاول ريال مدريد إيجاد بدلاء له على ذات المستوى ممن أثبتوا جودتهم في الكرة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

وفي ظل تبقي ساعات قليلة على انتهاء الموسم الكروي بشكل رسمي بخوض ريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، سيبدأ العمل الفوري على إيجاد صفقة جديدة لتدعيم كتيبة كارلو أنشيلوتي.

وأفادت شبكة "سكاي سبورت" بأن الخيارات وصلت إلى اسمين رئيسين لتدعيم تشكيلة الميرنجي في الموسم المقبل ممن يرى مسؤولو ريال مدريد أن بإمكانهما سد الفراغ الفني الذي خلفه فشل صفقة كيليان مبابي.

الاسم الأول هو البرتغالي رافايل لياو نجم ميلان والذي قدم مستوى رائعًا برفقة الروسونيري وكان واحدًا من أهم أسباب عودة الفريق اللومباردي لحصد لقب الدوري الإيطالي بعد غياب منذ عام 2011.

باولو مالديني اعترف بوجود شرط جزائي في عقد لياو، وفي هذه الحالة سيكون ريال مدريد مستعدًا لدفعه مباشرة قبل الدخول في مفاوضات مع ميلان.

الاسم الثاني هو البرازيلي ريتشارليسون لاعب إيفرتون، والذي يعرف أنشيلوتي إمكانياته جيدًا إذ سبق له تدريبه في التوفيز.

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