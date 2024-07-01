بدءًا من اليوم.. الشرط الجزائي يُهدد الدوري الإيطالي برحيل 6 من نجومه

فرصة ذهبية لجميع الأندية المهتمة بأولئك النجوم

دخل اليوم 6 من أبرز نجوم الدوري الإيطالي فترة تفعيل الشرط الجزائي في عقودهم مع أنديتهم، مما يُهدد البطولة بفقدانهم الموسم القادم.

ويتقدم رفائيل لياو نجم ميلان أولئك النجوم الستة، حيث يتضمن عقده شرطًا جزائيًا بقيمة 175 مليون يورو وقد ارتبط مؤخرًا بعدد من الأندية أبرزها الهلال السعودي وبرشلونة ومانشستر سيتي وتشيلسي.

باولو ديبالا نجم هجوم روما يمتلك شرطًا جزائيًا منخفضًا للغاية، حيث لا تتجاوز قيمته للأندية من خارج إيطاليا الـ12 مليون يورو، وقد ارتبط في الأسابيع الأخيرة بالانتقال إلى دوري روشن لكن التقارير الصحفية أكدت رفضه الفكرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هدف الأهلي الكبير في سوق الانتقالات هذا الصيف، فيكتور أوسيمين، يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع نابولي بقيمة 130 مليون يورو، وقد تحدثت بعض الأخبار في الساعات الأخيرة عن نية الفريق السعودي تفعيله واقتناص المهاجم النيجيري المطلوب في برشلونة وبايرن ميونخ كذلك.

اللاعب الرابع هو جوشوا زيكيرزي مهاجم بولونيا الذي لفت الأنظار الموسم الماضي، وقد قيل أنه بات قريبًا من ميلان بقيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 40 مليون يورو، لكن الساعات الأخيرة شهدت حديثًا عن تقدم مانشستر يونايتد في السباق.

ماركوس تورام أحد نجوم الموسم الماضي في السيري آ والمساهم بقوة في تتويج إنتر بالاسكوديتو يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 95 مليون يورو لكن يبدو رحيله مستبعدًا تمامًا، حيث بدأ مشواره مع النيراتزوري الصيف الماضي.

اللاعب الأخير ينتمي إلى ميلان كذلك وهو الجزائري إسماعيل بن ناصل وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 50 مليون يورو.