بخلاف البليهي .. نجما الهلال والنصر خارج مباراة السعودية ولبنان للإصابة

الأخضر بدأ الاستعدادات النهائية لكأس آسيا 2023

يفتتح المنتخب السعودي مساء اليوم سلسلة مبارياته الودية استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا 2023 التي ستنطلق في قطر يوم 12 يناير الجاري، حيث سيُواجه لبنان على ملعب الوكرة.

الأخضر سيخوض 3 مباريات ودية ضمن معسكره المقام في قطر حاليًا، الأولى اليوم أمام لبنان فيما الثانية ستكون ضد فلسطين في التاسع من يناير والثالثة أمام هونج كونج في اليوم التالي، قبل أن يُواجه عُمان في أولى مبارياته في كأس آسيا يوم 16 من نفس الشهر.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت النقاب عن غياب لاعب وسط النصر، سامي النجعي، عن اللقاء الودي اليوم أمام لبنان لتعرضه لإصابة عبارة عن شد في عضلة الفخذ الخلفية خلال التدريبات.

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اللاعب غاب عن مران أمس الأربعاء وقد قرر الجهاز الطبي إبعاده عن اللقاء الودي خوفًا من تفاقم الإصابة وتحولها إلى تمزق.

من جانب آخر، سيغيب كذلك نجم الهلال سالم الدوسري عن المباراة لشعوره بالإرهاق وتفضيل الجهاز الفني منحه قسطًا من الراحة، وبذلك يُضاف الثنائي لمدافع الزعيم علي البليهي في قائمة الغائبين عن اللقاء.

يُشار إلى أن المباراة مغلقة أمام الإعلام والجمهور ولن تُنقل تلفزيًا بقرار من المدرب روبرتو مانشيني.