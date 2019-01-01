بحضور جماهيري كبير - الأهلي السعودي يخوض مرانه قبل السفر إلى النمسا

الصائغ وبن مشعل يحضران المران

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اختتم الأهلي السعودي اليوم الأربعاء تدريباته بجدة، قبل خوض معسكر إعداد خارجي بدولة النمسا.

المران شهد حضور أحمد الضائع؛ رئيس الراقي، والأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على إدارة الكرة بالنادي.

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وفتحت إدارة النادي بوابات ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل أمام الجماهير، لحضور المران، والتي أقبلت بكثافة على الحضور لدعم اللاعبين.

مجلس الراقي كان قد اعتمد نظام جديد لدخول الجماهير للتدريبات، حيث أعلن تخصيص يمين المنصة الرئيسية لتواجد العائلات.

ومن المقرر أن تطير بعثة الأهلي غدًا الخميس، إلى النمسا للإعداد لمواجهة الهلال في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا يومي 6 و13 من أغسطس المقبل.