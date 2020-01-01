بحضور جماهيري .. باريس سان جيرمان يستعد لدوري الأبطال بتسعة أهداف في لوهافر

تفاصيل لقاء لوهافر وباريس سان جيرمان

خاض باريس سان جيرمان أول مباراته الودية استعدادًا لنهائي كأس الرابطة وكذلك كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا محققًا الفوز بتسعة أهداف نظيفة أمام لوهافر.

باريس سان جيرمان حقق لقب الدوري الفرنسي بعد قرار الحكومة إلغاء النسخة الحالية من الموسم.

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وسوف يواجه بطل الدوري الفرنسي فريق سانت إيتيان في كأس فرنسا بينما يلعب ضد ليون في نهائي كأس الرابطة.

المباراة شهدت غزارة تهديفية بدأت من ماورو إيكاردي في الدقيقة 8 ثم 19، وأحرز نيمار دا سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 22 وجاء كيليان مبابي ليضيف الرابع في الدقيقة 29.

ورفض نيمار أن يترك الملعب دون إضافة هدف آخر ليسجل في الدقيقة 43 من علامة الجزاء.

وفي الشوط الثاني وبعد تغيير أغلب عناصر الفريق، نجح باريس في تسجيل 4 أهداف إضافية، بدأها إدريسا جاي في الدقيقة 50 ثم بابلو سارابيا في الدقيقة 53 وبعدها أرنود موينجا في الدقيقة 59.

واختتم سارابيا الحفلة التهديفية في الدقيقة 60 ليؤكد استعداده الفني والبدني والذهني للمباريات المقبلة سواء محليًا أو أوروبيًا.

ورغم إلغاء مسابقة الدوري الفرنسي بسبب جائحة كورونا لكن اللقاء شهد حضور 500 آلاف متفرج.

وتم تطبيق قانون التباعد الاجتماعي، وترك مقعدين بين كل مشجع إلى في حال العائلة والأقارب.

جدير بالذكر أنّ باريس سان جيرمان سوف يواجه أتالانتا الإيطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.