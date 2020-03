بحضور أكبر عدد من الجماهير .. تعادل مانشستر سيتي وساوثامبتون إلكترونيًا

قام الحساب الرسمي لنادي ساوثامبتون الإنجليزي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" بنشر مجموعة تغريدات ظريفة في ظل تعليق بطولة الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا.

جاء هذا بعدما قام بنشر صورة لتسعة مربعات بأحدهم شعار النادي وقام بذكر نظيره نوريتش سيتي الذي كان من المفترض أن يواجهه اليوم في البريميرليج ليلعب دوره.

بعد حوالي نصف ساعة من أول تغريدة لم يرد حساب نادي نوريتش سيتي، فكتب الخاص بساوثامبتون: "مرت نصف ساعة والسانتس يظهرون هدوءًا كبيرًا بالرغم من تكتيك إضاعة الوقت الذي يتبعه أصحاب الأرض، ونشروا تغريدة أخرى بعد 45 دقيقة أعلنوا فيها نهاية الشوط الأول من المباراة الافتراضية.

Hey, @NorwichCityFC! 👋



We might as well have a game of something! Your move... pic.twitter.com/QPTYqkSy3U