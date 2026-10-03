بث مباشر .. شاهد مباراة الإمارات وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"

يحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل مواجهة منتخب الإمارات أمام نظيره عمان، ضمن منافسات نصف نهائي من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

منتخب الإمارات تصدر مجموعته بعد التعادل مع قطر وذلك بفارق الأهداف، بينما أوصلت القرعة عمان إلى هذا الدور بعد التساوي في كل شيء مع العراق.

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تشكيل الإمارات ضد عمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"

التشكيل | 4-2-3-1 حارس المرمى خالد عيسى الدفاع روبين كانيدو – علاء الدين زهير – لوكاس بيمنتا – ماركوس ميلوني. المحور مامادو كوليبالي – عصام فايز الوسط جوليرمي بالا – نيكولاس خيمينيز – لوان بيريرا الهجوم برونو دي أوليفيرا





تشكيل عمان ضد الإمارات في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"

التشكيل | 4-3-2-1 حارس المرمى إبراهيم المخيني الدفاع خالد البريكى- خالد الغطريفى- أحمد الحارثى- أحمد الكعبى المحور حارب السعدى - عبدالله فواز الوسط جميل اليحمدى - عبدالسلام الشيكلي - ناصر الرواحى الهجوم عصام الصبحى



