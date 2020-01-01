الأهلي والجونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع لحظة بلحظة أحداث مباراة الأهلي ضد الجونة في الجولة اثانية والعشرون من منافسات الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب القاهرة الدولي..

الأهلي 0 × 0 الجونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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76' محمود وحيد يدخل بدلاً من أجايي.

74' يا رباااااااااااااه، عرضية من اليسار تمر من ربيعة وتصل لمحارب على القائم الثاني ليرسل تسديدة يبعدها الشناويبقدمه.

72' أحمد حمدي يدخل بدلاً من أحمد مجدي، وإسلام عبد النعيم يخرج ويدخل أحمد ناجي جدو.

70' كرة خطيييرة للأهلى بتمريرة من الشيخ لبادجي الذي أرسل تسديدة اصطدمت بالشباك من الخارج.

68' خطييييييييرة للجونة بتسديدة من يسار منطقة الجزاء عن طريق إسلام محارب تمر بمحازاة القائم الأيسر للشناوي.

67' معلول يمرر كرة من اليسار لأجايي الذي يرسل تسديدة ساقطة يمسكها إسلام طارق.

65' ياسر إبراهيم يدخل بدلاً من أيمن أشرف، وأحمد الشيخ يدخل بدلاً من جيرالدو.

65' إسلام محارب يدخل بدلاً من إسلام رشدي

62' أليو ديانج تدخل بقوة على أحمد مجدي وتحصل على البطاقة الصفراء الثانية بعد عودة الحكم للفيديو.

62' يا ربااااااااااااااااااااه، بطاقة حمراء لأليو ديانج.

59' مرتدة للأهلي بانطلاقة من جيرالدو الذي أرسل عرضية لأفشة فأرسل عرضية من يمين منطقة الجزاء عبرت من بادجي.

58' عمرو بركات يرسل عرضية من اليسار يبعدها الدفاع.

53' نجويم يرسل عرضية من ركلة حرة من أمام منطقة الجزاء، والكرة تعبر إلى ضربة مرمى.

50' كرة خطيييييييييرة للأهلي بأمامية من تصل لبادجي الذي يمرر الكرة لأفشة فيرسل تسيديدة من يمين المنطقة يبعدها الحارس.

47' انفراد لأجايي مع بداية الشوط الثاني، لكن إسلام طارق في الموعد.

46' بداية الشوط الثاني...

49' نهاية الشوط الأول...

48' نجويم يرسل عرضية من اليسار تصل سهلة ليد الشناوي.

46' الحكم يحتسب 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

44' معلول ينفذ الضربة الحرة بتدسدية تصطدم بالجدار.

43' ميجوين يتدخل على أفشية على يمين قوس منطقة الجزاء، وخطأ للأهلي من مكان خطير.

41' كيامبادي يرسل عرضية من اليسار يبعدها الدفاع.

39' ثنائية بين جيرالدو ومعلول الذي يرسل عرضية يبعدها الدفاع.

35' يا ربااااااااااااااااااه، أفشة يستلم كرة من الشناوي أمام منطقة الجزاء ثم يضم من اليمين ويرسل تسديدة يسارية تصطدم بالقائم الأيسر لإسلام طارق وترتد الكرة ليمسكها.

32' معلول ينفذ الضربة الحرة بتسديدة تصطدم في الجدار.

30' خطأ للأهلي من مكان خطير من على يسار قوس منطقة الجزاء بعد تدخل من نجيب على بادجي.

26' كيامبادي يتعرض لإصابة،ونور الدين يوقف المباراة لعلاجه.

19' عرضية خطييييييييرة من اليمين عن طريق بادجي تمر من أجايي ويشتتها الدفاع.

18' ركنية للأهلي من اليمين ينفذها أفشة بعرضية تصل لأشرف الذي يمررها برأسه للداخل فيقابلها ربيعة بتسديدة تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

15' أفشة ينفذ الضربة الحرة بكرة تصطدم بالجدار البشري.

13' أفشة يتقدم بالكرة حتى يصل إلى حدود منطقة الجزاء، حيث يتدخل عليه كيامبادي وخطأ للأهلي من مكان جيد.

12' رشدي يتقدم بالكرة في اليسار لكنه يصطدم بديانج، وخطأ على الأهلي.

11' تمريرات أهلاوية في بداية لهجمة على الجونة.

7' الخطورة الأهلاوية متواصلة حيث تصل الكرة لجيرلدو فيمررها للسولية الذي يرسل عرضية لأفشة، فيمرر الكرة لبادجي، لكن إسلام طرق يخرج ويمسكها.

5' كرة خطييييييييييرة للأهلي بعد عرضية تربك دفاع الجونة وتصل الكرة لبادجي الذي يحولها للمرمى، وسهلة في يد إسلام طارق.

5' أكا يمرر كرة لبواليا في اليمين لكن تسلل على الأخير.

3' بداية هادئة للمباراة مليئة بالحذر من الفريقين

1' بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل الأهلي:

سيبدأ المدرب رينييه فايلر بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - أحمد فتحي

عمرو السولية - أليو ديانج

جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - جيرالدو

أليو بادجي

تشكيل الجونة:

يبدأ المدرب بيدرو بارني بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

إسلام طارق

ألان كيامبادي - خالد صبحي - محمد نجيب - جوزيف نجويم

عمرو بركات - سيرجي أكا

أحمد مجدي - إسلام رشدي - إسلام عبد النعيم

والتر بواليا

الشياطين الحمر في صدارة الجدول برصيد 56 نقطة، والفريق عائد من هزيمة كبيرة وغير متوقعة أمام غريمه التقليدي الزمالك في مباراة ديربي قوية تألق فيها الفارس الأبيض بشكلٍ كبير، وتلقى المارد الأحمر هزيمة لأول مرة هذا الموسم في الدوري، حيث خسر بثلاثيةٍ مقابل هدف واحد، ويريد تحقيق الفوز في المباراة القادمة لاستعادة الثقة ورفع معنويات لاعبيه مرةً أخرى للاستعداد للمواجهة الصعبة أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي في دور نصف نهائي بطولة أفريقيا.

يحتل نادي الجونة المركز 14 برصيد 21 نقطة، ويريد الخروج من دوامة الصراع على البقاء في الدوري المصري بتحقيق نتيجة إيجابية وحصد نقطة على الأقل أمام صاحب المركز الأول، ويعد من أكثر الفرق التي تلقت هزيمة في الدوري حتى الآن بالتساوي مع نادي مصر المقاصة الذي يتذيل الجدول.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في التغطية المباشرة الكتابية لمباراة الأهلي والجونة في الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولي.