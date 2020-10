ريال مدريد وبرشلونة: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

برشلونة 1 × 1 ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

15' كوتينيو يتقدم بالكرة في اليسار ثم يرسل تسديدة تصل سهلة ليد الحارس كورتوا.

14' ألبا يتقدم بكرة في اليسار ثم يرسل عرضية ارضية يبعدها الدفاع.

12' برشلونة يفرض السيطرة الآن، وريال مدريد متراجع.

GOAL! Ansu Fati equalises for ! #ElClasico pic.twitter.com/3A1AmkhLPA

9' ميسي أرسل كرة أمامية وصلت لألبا المنطلق في اليسار، فأرسل عرضية أرضية قابلها فاتي بتسديدة عبرت لشباك كورتوا.

9' التعاااااااااااااااااادل لبرشلونة عن طريق فاتي.

7' فينيسيوس أرسل عرضية من اليسار وتحرك إلى منطقة الجزاء، فقابل بنزيما الكرة بتمريرة للبرازيلي الذي روضها وأرسل تسديدة خرجت عالية.

7' يا ربااااااااااااااااه .. فينيسيوس يضيع على ريال مدريد مضاعفة النتيجة.

GOAL! @fedeevalverde puts @realmadriden in front at the Camp Nou! (5')#ElClasico pic.twitter.com/ksI9zcGhxZ