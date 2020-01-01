الزمالك وطلائع الجيش: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش في إطار استعدادات الفريقين لعودة الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على استاد برج العرب

الزمالك 0 × 0 طلائع الجيش

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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تشكيل طلائع الجيش:

يبدأ المدرب عبد الحميد بسيوني بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

محمد بسام

محمد ناصف - علي الفيل - أحمد سامي - أحمد عبد الرحمن زولا

مهند لاشين - فرانك نجونجا - عمار حمدي

أحمد سمير - ناصر منسي - كريم طارق

تشكيل الزمالك:

يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-4-2

محمد أبو جبل

محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حازم إمام

أحمد سيد زيزو - فرجاني ساسي - طارق حامد - إسلام جابر

مصطفى محمد - أسامة فيصل

تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش الودية . ⚽️📝 pic.twitter.com/TMZmfhwOdZ — SC (@ZSCOfficial) July 29, 2020

توقف الدوري المصري في مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا، وقد تقرر عودة النشاط من جديد في 6 أغسطس القادم، بعد قرار من اتحاد الكرة قوبل بالرفض من بعض الأندية، لعل أبرزهم الفارس الأبيض.

قبل التوقف بسبب فيروس كورونا كان الفارس الأبيض في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الأبيض والأزرق السماوي الثالث، ونقطتين عن المقاولون العرب الثاني، وبفارق كبير عن الأهلي المتصدر هو 18 نقطة.

كانت أولى وديات الزمالك قبل العودة ضد سموحة وانتهت بفوزه بخمسة أهدافٍ لهدف، ثم كان الأبيض على موعد مع قمة قوية ضد بيراميدز خسرها بهدفٍ نظيف، وذلك قبل أن يواجه وادي دجلة ويفوز بالأربعة، وأخيرًا واجه طنطا وفاز عليه 2-1.

ستكون مباراة الزمالك الأولى في الدوري المصري هي الأولى بعد توقف الكورونا، وسيواجه فيها النادي المصري في السادس من أغسطس القادم.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في إطار استعدادات الفريقين لعودة الدوري المصري، والتي تقام على استاد برج العرب.