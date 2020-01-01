ليفربول وآرسنال: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ليفربول أمام آرسنال، والمقامة على ملعب أنفيلد لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول 0 × 0 آرسنال

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10' تمريرات بين لاعبي ليفربول، وتراجع تام لآرسنال.

2' ليفربول على اليمين بالأحمر المعتاد، وآرسنال على اليسار بالأبيض الرديف.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

تشكيل آرسنال:

التشكيل | 4-2-3-1

بيرند لينو

سيدريك شولريس - روب هولدينج - جابرييل - سياد كولاسيانك

جوزيف ويلوك - جرانيت تشاكا

نيكولاس بيبي - داني سيبايوس - بوكايو ساكا

إدوارد نكيتاه

تشكيل الريدز الأساسي في مواجهة اليوم! 📋



4⃣ تغييرات عن آخر مباراة في #كأس_كاراباو و @DiogoJota18 يبدأ لأول مرة! 🔴👊 #ليفربول_آرسنال pic.twitter.com/SIllrLWEQT — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 1, 2020

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أدريان

نكو ويليامز - فيرجيل فان دايك - ويليامز - جيمس ميلنر

ماركو جروجيتش - كورتيس جونس - هاري ويلسون

محمد صلاح - تاكومي مينامينو - دييجو جوتا

بعد خسارة آرسنال بثلاثية من ليفربول في مباراة الدوري، هل يثأر منه اليوم ويخرجه من الكأس؟ سنتابع مع حضراتكم مجريات المباراة لنعرف الإجابة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول وآرسنال والمقامة على ملعب أنفيلد في دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الانجليزية.