بث مباشر: شاهد نهائي كأس الملك السعودي 2026 بين الهلال والخلود

شاهد بالفيديو مباراة الهلال والخلود في نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026
يخوض الهلال مباراة لا تقبل القسمة على اثنين أمام الخلود ضمن فعاليات نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026.
على ملعب الإنماء، تطمح كتيبة المدرب سيموني إنزاجي في إحراز لقب يخفف الضغط عليهم بينما يخوضون منافسة ضارية على لقب دوري روشن السعودي من ناحية أخرى.
ما موعد نهائيكأس الملك السعودي 2025-2026 بين الخلود والهلال؟
موعد نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 بين الخلود والهلال، هو يوم الجمعة 8 مايو 2026، على ملعب الإنماء.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الإمارات.
|المباراة
|الخلود - الهلال
|الحدث
|نهائي كأس الملك السعودي 2026
|الموعد
|الجمعة 8 مايو 2026
|التوقيت
|21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|الملعب
|الإنماء
|القنوات الناقلة
|المعلق
|ثمانية 1
|فهد العتيبي
|السعودية الرياضية 1
|خليل البلوشي
|MBC 1
|أحمد النفيسة
|MBC أكشن
|أبو ظبي الرياضية 1
|عامر عبدالله
|دبي الرياضية 1
|عمر الطنيجي
|الكأس 2
|سمير المعيرفي
|عمان الرياضية
|أحمد الكعبي
|الكويت الرياضية
|طارق الملا
|مرايا 2
|موسى عيد