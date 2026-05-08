بث مباشر: شاهد نهائي كأس الملك السعودي 2026 بين الهلال والخلود

يخوض الهلال مباراة لا تقبل القسمة على اثنين أمام الخلود ضمن فعاليات نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026.

على ملعب الإنماء، تطمح كتيبة المدرب سيموني إنزاجي في إحراز لقب يخفف الضغط عليهم بينما يخوضون منافسة ضارية على لقب دوري روشن السعودي من ناحية أخرى.

ما موعد نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 بين الخلود والهلال؟

موعد نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 بين الخلود والهلال، هو يوم الجمعة 8 مايو 2026، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الإمارات.

المباراة الخلود - الهلال الحدث نهائي كأس الملك السعودي 2026 الموعد الجمعة 8 مايو 2026 التوقيت 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات الملعب الإنماء