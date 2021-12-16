كيف تشاهد مباراة مصر وقطر لتحديد المركز الثالث في كأس العرب 2021 مجانًا؟

تتقرب الجماهير العربية اليوم الأخير من منافسات بطولة كأس العرب 2021 التي تستضيفها قطر، والذي يبدأ بمواجهة تحديد المركز الثاث، والتي تجمع بين مصر وقطر على استاد 974.

ومع انتهاء دور المجموعات والدور ربع النهائي، والإثارة الكبيرة التي شهدتها مباريات البطولة حتى الآن، فإن الجماهير أمام أيام قليلة فقط قبل انتهاء بطولة كأس العرب 2021.

منتخب قطر وصل إلى مباراة تحديد المركز الثالث بعد خسارة درامية أمام الجزائر في نصف النهائي بنتيجة 2-1، بعد أن امتد الوقت بدل الضائع لشوط المباراة الثاني أكثر من 18 دقيقة.

وافتتح "العنابي" البطولة بالفوز على البحرين بهدف دون رد، ثم تخطى منتخب قطر عقبة عمان بنتيجة 2-1، ثم فاز على منتخب العراق في الجولة الثالثة من دور المجموعات بنتيجة 3-0.

وفي دور الثمانية، نجح منتخب قطر في الفوز على منتخب الإمارات بنتيجة 5-0 في مباراة قدم فيها لاعبو "العنابي" أداء مثاليًا.

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أما منتخب مصر، فقد وصل إلى مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العرب 2021، بعد أن خسر أمام تونس بنتيجة 1-0 في نصف النهائي، بهدف عكسي من عمرو السولية قائد "الفراعنة" في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وأنهى منتخب مصر دور المجموعات في صدارة المجموعة الرابعة، بفارق اللعب النظيف عن منتخب الجزائر.

منتخب مصر افتتح البطولة بالفوز على لبنان بهدف دون رد، ثم أمطر شباك منتخب السودان بخمسة أهداف، أما في الجولة الثالثة أمام الجزائر، فقد اكتفى المنتخبان بالتعادل 1-1.

أما في مباراة الدور ربع النهائي، والتي لعب فيها "الفراعنة" أمام منتخب الأردن، فقد تمكن منتخب مصر من الفوز بنتيجة 3-1، بعد التمديد لأشواط إضافية إثر نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ما هو موعد مباراة مصر وقطر في كأس العرب 2021؟

موعد مباراة مصر وقطر في نصف نهائي كأس العرب هو يوم السبت 18 ديسمبر 2021 على ملعب 974.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت مصر، الواحدة ظهرًا بتوقيت قطر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وقطر؟

تذاع مباريات كأس العرب 2021 على قنوات بي إن سبورتس مجانًا، والقنوات الناقلة لمباراة مصر وقطر هي beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 2، بجانب الباقة المفتوحة لقنوات الكأس.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مصر - قطر السبت 18 ديسمبر 2021،

12:00 مصر، 13:00 قطر beIN SPORTS 1، 2

AL KASS 974

ما هو تردد قنوات بي إن سبورت المفتوحة؟

تتواجد قناتي beIN SPORTS HD 1, 2 على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات عبر الترددات التالية..

تردد قناة beIN SPORTS HD 1

القمر نايل سات سهيل سات التردد 11013 11547 الاستقطاب أفقي رأسي معدل الترميز 27500 27500 معامل التصحيح 2/3 2/3

تردد قناة beIN SPORTS HD 2

القمر نايل سات سهيل سات التردد 11054 11585 الاستقطاب أفقي رأسي معدل الترميز 27500 27500 معامل التصحيح 3/4 2/3

ما هو تردد قنوات الكأس الناقلة لكأس العرب 2021؟

قنوات الكأس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العرب 2021 متواجدة على الأقمار الصناعية الثلاث نايل سات وعرب سات وسهيل سات، وتردداتها كالتالي..