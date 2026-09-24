بث مباشر .. شاهد مباراة قطر والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

يحتضن استاد الأمير عبد الله الفيصل مواجهة قطر والبحرين، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

ويشارك المنتخب القطري في المجموعة الثانية بالبطولة، إلى جانب منتخبات "الإمارات، اليمن، البحرين"، في منافسات يسعى خلالها كل فريق إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتنص لوائح البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، بينما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى.

ويتأهل الفائزان من مباراتي نصف النهائي إلى المباراة النهائية، التي تقام يوم 6 أكتوبر 2026، لتحديد بطل النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي.





ما القنوات الناقلة لمباراة قطر والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة المعلق الكأس 1 خليل البلوشي الكأس 2 محمد السعدي أبوظبي الرياضية 1 عيسى الحربين أبوظبي الرياضية 2 فيصل الهندي السعودية الرياضية 1 سليمان الشريف MBC Action الشارقة الرياضية محمد الهنائي عمان الرياضية يونس الرواحي منصة شاشا فهد العتيبي الكويت الرياضية راشد الدوسري

تشكيل قطر ضد البحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27"





التشكيل | 4-3-3 حارس المرمى محمود أبو ندى الدفاع بيدرو ميجيل - أيوب العلوي - خوخي بوعلام - سلطان البريك الوسط عاصم ماديبو - أحمد فتحي - كريم بوضياف الهجوم أكرم عفيف - المعز علي - أحمد الجانحي





تشكيل البحرين ضد قطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

التشكيل | 4-2-3-1 حارس المرمى إبراهيم لطف الله الدفاع حمد الشمسان - أمين بنعدي - وليد الحيام - عبدالله الخلاصي المحور كميل الأسود - سيد ضياء سعيد الوسط علي مدن - محمد مرهون - مهدي الحميدان الهجوم محمد سعد الرميحي





ترتيب قطر والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27"





المجموعة ب المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 الإمارات العربية المتحدة الإمارات 1 1 0 0 4 0 +4 3 ف 2 البحرين البحرين 1 0 1 0 0 0 0 1 ت 3 قطر قطر 1 0 1 0 0 0 0 1 ت 4 اليمن اليمن 1 0 0 1 0 4 -4 0 خ الجولة القادمة



