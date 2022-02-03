كأس ملك إسبانيا| أتلتيك بيلباو ينهي أحلام ريال مدريد بهدف في الوقت القاتل

نجح أتلتيكو بيلباو في الوصول إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد تغلبه على ريال مدريد بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في ربع نهائي البطولة، بهدف دون رد.

اتسمت أغلب أوقات المباراة، بالهدوء دون خطورة من الجانبين، وانعدام الفرص الخطرة من الطرفين، باستثناء بعض التسديدات على استحياء.

وبعد مرور عشر دقائق من الشوط الأول، سدد يوري تسديدة قوية أبعدها كورتا إلى ركلة ركنية.

واستمرت سيطرة أتلتيك بيلباو في المباراة، ومع اقتراب الشوط الثاني من المباراة وصلت فرص بيلباو إلى 14 فرصة.

وفي الدقيقة 89 نجح بيرينجير، في تسجيل هدف المباراة الوحيد، بعد تمريرة سحرية استلمها وسددها بقوة في شباك الميرينجي.

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل| 4-3-3

تيبو كورتوا

ناتشو – دافيد ألابا – إيدير ميليتاو – لوكاس فاسكيز

توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور – ماركو أسينسيو – رودريجو

تشكيل أتلتيك بيلباو:

التشكيل| 4-4-2

جولين أجيريزابالا

دي ماركوس – يراي ألفاريز - إنييجو مارتينيز – يوري

نيكو ويلياميز – داني جارسيا – ميكيل فيسجا – مونيايين

راؤول جارسيا - إينياكي ويليامز