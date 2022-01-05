بث مباشر: شاهد مباراة ريال مدريد ضد ألكويانو في كأس ملك إسبانيا 2022

ألكويانو × ريال مدريد

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أهلًا بكم في البث الكتابي المباشر لمباراة ألكويانو ضد ريال مدريد في إطار مباريات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا والتي ستُقام على ملعب إل كولاو الخاص بفريق ألكويانو.

يلعب ألكويانو في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تكرار المفاجأة التي حققها أمام الملكي في نفس البطولة في الموسم الماضي، عندما فاز على المرينجي بهدفين لهدف في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.

في المقابل، خوفًا من المفاجأت سيبدأ الفريق المدريدي مشواره في البطولة بتشكيلة قوية، سيتواجد فيها بعض الأساسيين وشهدت منح الفرصة للمستبعد مؤخرًا وهو ماريانو دياز.

تشكيل ريال مدريد

يبدأ المدرب أنشيلوتي المباراة بالتشكيل الآتي: