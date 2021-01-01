بث مباشر: شاهد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر 2021
ريال مدريد 1 × 2 أتلتيك بلباو
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يتقابل كلا من ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في ثاني مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، والذي تُقام فيها مباريات هذا الدور من جولة واحدة، ومن المنتظر أن تُلعب المباراة على ملعب لا روزاليدا الخاص بنادي ملقا.
يرغب الملكي في الحفاظ على لقبه الذي حققه في الموسم الماضي على حساب أتلتيكو مدريد، ولكن سيتعين عليه التغلب على بيلباو قبل أن يضرب موعدًا في مواجهة مثيرة ومنتظرة مع برشلونة في كلاسيكو مرتقب ومتوقع.
في المقابل، يرغب مارسيلينو المدير الفني الجديد لأتلتيك بيلباو في تحقيق بداية قوية مع الفريق الباسكي بالفوز معه بأول الألقاب ولكن أي بطولة في إسبانيا، يجب وأن تعني الكثير لأنها تتحقق من خلال التفوق على واحد من العملاقين برشلونة أو ريال مدريد أو كلاهما.
تشكيل ريال مدريد:
التشكيل | 4-3-3
تيبو كورتوا
فيرلاند ميندي - رفائيل فاران - سيرخيو راموس - لوكاس فاسكيز
توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش
إيدين هازارد - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو
📋✅ معكم تشكيلتنا لنصف نهائي السوبر الإسباني أمام @AthleticClub!#هلا_مدريد | #RMSuperCopa pic.twitter.com/h7HW8RbJcw— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) January 14, 2021
تشكيل أتلتيك بيلباو:
التشكيل | 4-4-2
أوناي سيمون
ميكيل بالينزاجيا - إينيجو مارتينيز - أوناي نونيز- أندير كابا
إيكر مونياين - أوناي فينسيدور - داني جارسيا - أوسكار دي ماركوس
راؤول جارسيا - إيناكي ويليامز
LINE-UP I #AthleticClub's starting 1️⃣1️⃣ for tonight's #Supercopa semi-final against @realmadriden#RealMadridAthletic #BiziAmetsa 💭 pic.twitter.com/Ji2jhUbav7— Athletic Club (@Athletic_en) January 14, 2021
الهدف الأول لأتلتيك بيلباو
هددددددف! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 14, 2021
د18' الهدف الأول لـ #أتلتيك_بيلباو عن طريق راؤول غارسيا#مدريد_بيلباو #السوبر_الاسباني 🇪🇸 pic.twitter.com/qnJZbjEhxG
الهدف الثاني لأتلتيك بلباو
⚽️ الهدف الثاني لـ #أتلتيك_بيلباو عن طريق راؤول غارسيا، بصوت المعلق بلال علام 🎙— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 14, 2021
#مدريد_بلباو
#السوبر_الاسباني 🇪🇸 pic.twitter.com/NCsBPkIuB5
الهدف الأول لريال مدريد
هددددددف! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 14, 2021
د73' الهدف الأول لـ #ريال_مدريد عن طريق #بنزيما#مدريد_بلباو #السوبر_الاسباني 🇪🇸 pic.twitter.com/HC47JmMJVs
نهاية المباراة
🔝 أتلتيك بيلباو يتأهل إلى نهائي كأس #السوبر_الاسباني بعد فوزه على ريال مدريد 2/1، ليضرب موعدًا مع برشلونة في النهائي.#مدريد_بلباو pic.twitter.com/rgOlGSuqLR— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 14, 2021