بث مباشر: شاهد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر 2021
يتقابل كلا من ريال مدريد وأتلتيك بلباو في ثاني مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، والذي تُقام فيها مباريات هذا الدور من جولة واحدة، ومن المنتظر أن تُلعب المباراة على ملعب لا روزاليدا الخاص بنادي ملقا.
يرغب الملكي في الحفاظ على لقبه الذي حققه في الموسم الماضي على حساب أتلتيكو مدريد، ولكن سيتعين عليه التغلب على بلباو قبل أن يضرب موعدًا في مواجهة مثيرة ومنتظرة مع برشلونة في كلاسيكو مرتقب ومتوقع.
في المقابل، يرغب مارسيلينو المدير الفني الجديد لأتلتيك بلباو في تحقيق بداية قوية مع الفريق الباسكي بالفوز معه بأول الألقاب ولكن أي بطولة في إسبانيا، يجب وأن تعني الكثير لأنها تتحقق من خلال التفوق على واحد من العملاقين برشلونة أو ريال مدريد أو كلاهما.
تشكيل ريال مدريد:
التشكيل | 4-3-3
تيبو كورتوا
فيرلاند ميندي - رفائيل فاران - سيرجيو راموس - لوكاس فاسكيز
توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش
إيدين هازارد - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو
📋✅ معكم تشكيلتنا لنصف نهائي السوبر الإسباني أمام @AthleticClub!#هلا_مدريد | #RMSuperCopa pic.twitter.com/h7HW8RbJcw— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) January 14, 2021
تشكيل أتلتيك بلباو:
التشكيل | 4-4-2
أوناي سيمون
ميكيل بالينزاجيا - إينيجو مارتينيز - أوناي نونيز- أندير كابا
إيكر مونياين - أوناي فينسيدور - داني جارسيا - أوسكار دي ماركوس
راؤول جارسيا - إيناكي ويليامز
LINE-UP I #AthleticClub's starting 1️⃣1️⃣ for tonight's #Supercopa semi-final against @realmadriden#RealMadridAthletic #BiziAmetsa 💭 pic.twitter.com/Ji2jhUbav7— Athletic Club (@Athletic_en) January 14, 2021