بث مباشر: شاهد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في نصف نهائي كأس السوبر 2021

تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2021

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يتقابل كلا من برشلونة وريال سوسيداد في أولى مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، والذي تُقام فيها مباريات هذا الدور من جولة واحدة، ومن المنتظر أن تُلعب المباراة على ملعب نويفو أركانخيل في قرطبة والخاص بنادي قرطبة.

سيغيب ليونيل ميسي عن تشكيلة العملاق الكتالوني بعد أن تعرض لإصابة في التدريبات الجماعية التي سبقت إقامة المباراة وذلك حسبما ذكرت صحيفة سبورت والتي رجحت أنه قد يكون السبب لاستبداله في مباراة غرناطة الماضية.

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سيسعى الفريق الباسكي لاستغلال الموسم الجيد الذي يقدمه الفريق وكذلك غياب البرغوث الأرجنتيني من أجل تحقيق الفوز والوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب بكل قوة.

تشكيل برشلونة:

التشكيل | 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا - رونالد أراوخو - كليمون لونجليه - أوسكار مينجويزا

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

أنطوان جريزمان- مارتن برايثوايت - عثمان ديمبيلي



تشكيل ريال سوسيداد:

التشكيل | 4-3-3

أليكس ريميرو

ناتشو مونريال - روبين لي نورماند - إيجور زوبلديا - أندوني جوروسابيل

ميكيل أوريازابال - إليكساندر إيساك - بورتو