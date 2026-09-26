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بث مباشر .. شاهد مباراة المنتخب السعودي وعمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

كأس الخليج
القنوات الناقلة
عمان ضد السعودية
عمان
السعودية
عُمان
المملكة العربية السعودية

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة المنتخب السعودي وعمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

شاهد البث المباشر لمباراة المنتخب السعودي وعمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27" من المصدر

يحتضن استاد الإنماء مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره العُماني، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

وبدأ المنتخب السعودي البطولة بفوز صعب على الكويت بهدف نظيف، بينما تعادل العمانيون مع العراق في الجولة الأولى بهدف نظيف.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وعمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة

المعلق

الكأس 1

أحمد الطيب

الكأس 2

مصطفى العلوان

أبوظبي الرياضية 2

عامر عبدالله

أحمد الحامد

السعودية الرياضية 1

جعفر الصليح

MBC Action

الشارقة الرياضية

موسى عيد

عمان الرياضية

أحمد الكعبي

منصة شاشا

مشاري القرني

الكويت الرياضية

طارق الملا

تشكيل عمان ضد المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي "خليجي 27"


التشكيل | 4-2-3-1

حارس المرمى

ابراهيم المخيني

الدفاع

غانم الحبشي - مصعب الشقصي - خالد الغطريفي - أحمد الكعبي

المحور

حارب السعدي - عبدالله فواز

الوسط

جميل اليحمدي - سلطان المرزوق - ناصر الرواحي

الهجوم

عصام الصبحي


تشكيل المنتخب السعودي ضد عمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

التشكيل | 4-2-3-1

حارس المرمى

محمد العويس


محمد أبو الشامات - حسان تمبكتي - حسن كادش - متعب الحربي

المحور

علاء آل حجي - محمد كنو

الوسط

صالح أبو الشامات - سلطان مندش، همام الهمامي

الهجوم

فراس البريكان


ترتيب المنتخب السعودي وعمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"


المجموعة أ

#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
السعوديةالسعوديةالسعودية
220040+46
ف
ف
2
العراقالعراقالعراق
211043+14
ف
ت
3
عمانعمانعمان
201114-31
خ
ت
4
الكويتالكويتالكويت
200224-20
خ
خ
الجولة القادمة


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