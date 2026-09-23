بث مباشر .. شاهد مباراة العراق وعمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

يحتضن استاد الأمير عبد الله الفيصل مواجهة المنتخب العراقي أمام نظيره العُماني، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

ويشارك المنتخب العراقي في المجموعة الأولى بالبطولة، إلى جانب منتخبات الكويت والسعودية وعُمان، في منافسات يسعى خلالها كل فريق إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتنص لوائح البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، بينما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى.

ويتأهل الفائزان من مباراتي نصف النهائي إلى المباراة النهائية، التي تقام يوم 6 أكتوبر 2026، لتحديد بطل النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي.

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة المعلق

الكأس 1 أحمد الطيب

الكأس 2 منتصر الأزهري

أبوظبي الرياضية عيسى الحربين

السعودية الرياضية 1 عبدالعزيز الزيد

الشارقة الرياضية محمد الهنائي

عمان الرياضية صلاح الحمداني

منصة شاشا عبدالله الحربي

الكويت الرياضية جعفر الصليح

تشكيل العراق وعمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"









ترتيب العراق وعمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"





المجموعة أ المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 العراق العراق 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الكويت الكويت 0 0 0 0 0 0 0 0 3 عمان عمان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 السعودية السعودية 0 0 0 0 0 0 0 0 الجولة القادمة



