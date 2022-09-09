بث مباشر: شاهد مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس لوسيل 2022

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الهلال x الزمالك
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المباراة
الموعد
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الملعب
الزمالك - الهلال
الجمعة 9 سبتمبر 2022،
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لوسيل
تتجه أنظار جمهور كرة القدم مساء اليوم، الجمعة، 9 سبتمبر إلى قطر لمتابعة قمة الزمالك والهلال في كأس سوبر لوسيل 2022 والذي يجمع بين بطل الدوري المصري وبطل الدوري السعودي.
الفريقان سبق وتواجها في النسخة السابقة من البطولة والتي عُرفت بالسوبر المصري السعودي وانتصر الزمالك بهدفين لهدف.
شاهد مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس لوسيل 2022
تشكيل الزمالك
التشكيل| 4-2-3-1
سوف يبدأ فيريرا بالتشكيل الآتي
اختيارات چيزوالدو فيريرا لمواجهة الهلال السعودي. 🏹#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك #كأس_لوسيل pic.twitter.com/B21MIpJHll— Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 9, 2022
محمد عواد
أحمد فتوح - محمود الونش - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي
محمد عبد الغني - إمام عاشور
سيد نيمار - شيكابالا - أحمد سيد زيزو
سيف الدين الجزيري
تشكيل الهلال
التشكيل| 4-3-3
أما رامون دياز فسوف يعتمد على العناصر الآتية
عبد الله المعيوف
ياسر الشهراني - علي آل بليهي- محمد جحفلي - سعود عبد الحميد
جوستافو كويلار - سلمان الفرج - أندي كاريلو
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سالم الدوسري - أوديون إيجالو - موسى ماريجا
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📋 هُنـا قائمة #كبير_آسيا في كأس "سوبـر لوسيـل" ⚽️💙#الهلال_الزمالك #الهلال pic.twitter.com/XfveE1K6Ei— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 9, 2022