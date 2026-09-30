بث مباشر .. شاهد مباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

شاهد البث المباشر لمباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27" من المصدر
يحتضن استاد الإنماء مواجهة المنتخب القطري أمام نظيره الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".
المنتخبان تأهلا إلى نصف النهائي لكن المباراة تأتي لحسم أصحاب الصدارة والوصافة.
وتأهل بالفعل منتخبي السعودية متصدرًا وعمان وصيفًا للمجموعة الأولى.
ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
القنوات الناقلة
المعلق
أحمد الطيب
سمير اليعقوبي
عامر عبدالله
عبدالله السعدي
سليمان الشريف
أحمد النفيسة
موسى عيد
يونس الرواحي
علي خلف الشمري
خالد المديفر
تشكيل الإمارات ضد قطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27"
التشكيل | 4-3-3
حارس المرمى
حمد المقبالي
الدفاع
ريتشارد أونور - ساشا زيفكوفيتش - خالد الظنحاني - خليفة الحمادي
الوسط
عبدالله حمد - فابيو دي ليما - علي صالح
الهجوم
لوان بيريرا - حارب عبدالله - سلطان عادل
تشكيل قطر ضد الإمارات في كأس الخليج العربي "خليجي 27"
التشكيل | 4-4-2
حارس المرمى
محمود أبو ندى
الدفاع
بيدرو ميجيل - أيوب العلوي - طارق سلمان - همام الأمين
الوسط
جاسم جابر - أحمد فتحي - محمد مناعي - أديملسون
الهجوم
أحمد الجانحي - المعز علي
ترتيب الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27"
المجموعة ب
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|3
|3
|0
|0
|4
|0
|+4
|9
ف
ف
ف
|2
|3
|2
|0
|1
|7
|1
|+6
|6
خ
ف
ف
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
ف
خ
خ
|4
|3
|0
|0
|3
|1
|8
|-7
|0
خ
خ
خ