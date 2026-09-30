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مصعب صلاح
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بث مباشر .. شاهد مباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

كأس الخليج
القنوات الناقلة
قطر
الإمارات العربية المتحدة ضد قطر
الإمارات العربية المتحدة
قطر
الإمارات العربية المتحدة

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

شاهد البث المباشر لمباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27" من المصدر

يحتضن استاد الإنماء مواجهة المنتخب القطري أمام نظيره الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

المنتخبان تأهلا إلى نصف النهائي لكن المباراة تأتي لحسم أصحاب الصدارة والوصافة.

وتأهل بالفعل منتخبي السعودية متصدرًا وعمان وصيفًا للمجموعة الأولى.

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة

المعلق

الكأس 1

أحمد الطيب

سمير اليعقوبي

أبوظبي الرياضية 1

عامر عبدالله

عبدالله السعدي

السعودية الرياضية 1

سليمان الشريف

MBC Action

أحمد النفيسة

الشارقة الرياضية

موسى عيد

عمان الرياضية

يونس الرواحي

الكويت الرياضية

علي خلف الشمري

منصة شاشا

خالد المديفر

تشكيل الإمارات ضد قطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

التشكيل | 4-3-3

حارس المرمى

حمد المقبالي

الدفاع

ريتشارد أونور - ساشا زيفكوفيتش - خالد الظنحاني - خليفة الحمادي

الوسط

عبدالله حمد - فابيو دي ليما - علي صالح

الهجوم

لوان بيريرا - حارب عبدالله - سلطان عادل


تشكيل قطر ضد الإمارات في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

التشكيل | 4-4-2

حارس المرمى

محمود أبو ندى

الدفاع

بيدرو ميجيل - أيوب العلوي - طارق سلمان - همام الأمين

الوسط

جاسم جابر - أحمد فتحي - محمد مناعي - أديملسون

الهجوم

أحمد الجانحي - المعز علي

ترتيب الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27"


المجموعة ب

#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
قطرقطرقطر
330040+49
ف
ف
ف
2
الإمارات العربية المتحدةالإمارات العربية المتحدةالإمارات
320171+66
خ
ف
ف
3
اليمناليمناليمن
310236-33
ف
خ
خ
4
البحرينالبحرينالبحرين
300318-70
خ
خ
خ
الجولة القادمة


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