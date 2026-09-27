هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
مصعب صلاح
ترجمه

بث مباشر .. شاهد مباراة الإمارات والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

كأس الخليج
القنوات الناقلة
اليمن ضد قطر
اليمن
قطر
اليمن
قطر

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الإمارات والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

شاهد البث المباشر لمباراة الإمارات والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27" من المصدر

يحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل مواجهة المنتخب البحريني أمام نظيره الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

وبدأ المنتخب الإماراتي البطولة بفوز منطقي على اليمن بأربعة أهداف نظيفة، بينما هزم البحرينيون بشكل مخيب أمام قطر بهدفين نظيفين.

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة

المعلق

الكأس 1

سمير المعيرفي

الكأس 2

بكر علوان

أبوظبي الرياضية 1

فارس عوض

عبدالله السعدي

السعودية الرياضية 1

عبدالله الحربي

MBC Action

أحمد النفيسة

الشارقة الرياضية

موسى عيد

عمان الرياضية

أحمد الكعبي

الكويت الرياضية

طارق الملا

تشكيل الإمارات ضد البحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

التشكيل | 4-2-3-1

حارس المرمى

خالد عيسى

الدفاع

روبين كانيدو - علاء الدين زهير - لوكاس بيمنتا - ريتشارد أكونور

المحور

مامادو كوليبالي – عصام فايز

الوسط

يوري سيزار - نيكولاس خيمينيز - ماركوس ميلوني

الهجوم

عثمان كامارا


تشكيل البحرين ضد الإمارات في كأس الخليج العربي "خليجي 27"


التشكيل | 4-2-3-1

حارس المرمى

إبراهيم لطف الله

الدفاع

حمد الشمسان - أمين بنعدي - وليد الحيام - عبدالله الخلاصي

المحور

كميل الأسود - سيد ضياء سعيد

الوسط

علي مدن - محمد مرهون - مهدي الحميدان

الهجوم

مهدي عبد الجبار

ترتيب الإمارات والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27"


المجموعة ب

#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
قطرقطرقطر
220030+36
ف
ف
2
الإمارات العربية المتحدةالإمارات العربية المتحدةالإمارات
211040+44
ت
ف
3
البحرينالبحرينالبحرين
201102-21
ت
خ
4
اليمناليمناليمن
200205-50
خ
خ
الجولة القادمة


إعلان

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل