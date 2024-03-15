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Roberto Firmino Ahli Nassr SPL 11.08.2023Getty Images
دوري روشن السعودي
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مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024

Al Ahli v Al Nassr FCAl AhliAl Nassr FCدوري روشن السعوديالقنوات الناقلة

البث المباشر لمباراة الأهلي والنصر في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر شاهد..

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  • برجاء التسجيل والاشتراك لمشاهدة مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي عبر شاهد

يستقبل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي والنصر، ضمن قمة مباريات الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

الأهلي صاحب الأرض والجمهور، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الانتصار في الجولة الأخيرة، وسيعمل على مواصلة الانتصارات لتعزيز مكانته في المربع الذهبي، والاقتراب أكثر من خطف وصافة الترتيب، وضمان مقعدًا في دوري أبطال آسيا الموسم القادم.

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على الجانب الآخر النصر، بعد السقوط في آخر مباراتين، يريد إيقاف نزيف النقاط والعودة إلى طريق الانتصارات، للحفاظ على حظوظه في الحصول على لقب الدوري.

ويأتي النصر في المركز الثاني من ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 47 نقطة.

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متى موعد مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 15 مارس 2024 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الأهلي والنصر على شاشتها.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
الأهلي - النصرالجمعة 15 مارس 2024
22:00 السعودية، 21:00 مصر		SSC SPORT 1 HDعلي سعيد الكعبيالجوهرة المشعة
شاهد
SSC SPORT 5 HDحاتم بطيشة
SSC SPORT 1 SDأحمد النفيسة

تشكيل الأهلي لمباراة النصر في دوري روشن السعودي 2023-2024

قرر المدرب ماتياس يايسله الدفع بالعناصر الآتية:

الخطة4-2-3-1
حارس المرمىإدوارد ميندي
الدفاععلي مجرشي – إيبانيز – مريح ديميريال – سعد بالعبيد
محور الارتكازفرانك كيسيه – علي الأسمري
الوسطسانت آلان ماكسيمان – روبرتو فيرمينو – رياض محرز
الهجومفراس البريكان

تشكيل النصر لمباراة الأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024

أما المدرب لويس كاسترو فسوف يعتمد على العناصر الآتية:

الخطة3-4-3
حارس المرمىدافيد أوسبينا
الدفاع إمريك لابورت – علي لاجامي – أليكس تيليس
الوسطعبد الله الخيبري – بروزوفيتش – أوتافيو - عبدالرحمن غريب
الهجومساديو ماني – كريستيانو رونالدو – أيمن يحيى

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