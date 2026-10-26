بث مباشر: شاهد حفل الكرة الذهبية 2026 .. لحظة بلحظة

شاهد البث المباشرة للكرة الذهبية 2026 من هنا
موعد حفل الكرة الذهبية 2026، قائمة المرشحين والقنوات الناقلة
تغطية مباشرة لحظة بلحظة لحفل الكرة الذهبية 2026
سوف يتم نقل الحفل بصورة مباشرة وذلك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر
ترتيب الكرة الذهبية 2026
الترتيب
اللاعب
الفريق
المنتخب
29
ساديو ماني
النصر
السنغال
29
ويليام صاليبا
آرسنال
فرنسا
28
خوليان كينيونيس
القادسية
المكسيك
27
برونو فيرنانديز
مانشستر يونايتد
البرتغال
26
دايوت أوباميكانو
بايرن ميونخ
فرنسا
25
ماركينيوس
باريس سان جيرمان
البرازيل
24
لويس دياز
بايرن ميونخ
كولومبيا
23
نونو مينديش
باريس سان جيرمان
البرتغال
22
لاوتارو مارتينيز
إنتر
الأرجنتين
21
جابرييل ماجاليس
آرسنال
البرازيل
20
ويليان باتشو
باريس سان جيرمان
الإكوادور
19
جواو نيفيز
باريس سان جيرمان
البرتغال
18
ماركو كوكوريلا
تشيلسي/ريال مدريد
إسبانيا
17
فينيسيوس جونيور
ريال مدريد
إسبانيا
16
15
14
13
12
باو كوبارسي
برشلونة
إسبانيا
11
جود بيلينجهام
ريال مدريد
إنجلترا
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ترتيب الكرة الذهبية للسيدات 2026
الترتيب
اللاعبة
الفريق
المنتخب
28
فيفيان ميديما
مانشستر سيتي
هولندا
28
ميلفين مالارد
مانشستر يونايتد/تشيلسي
فرنسا
28
لورينا
كانساس سيتي
البرازيل
27
روز لافيل
جوثام
الولايات المتحدة الأمريكية
26
أليكس جرينوود
مانشستر سيتي
إنجلترا
25
كارولين وير
ليون/ريال مدريد
إنجلترا
23
مومكو تانيكاوا
بايرن ميونخ
اليابان
23
كيرستين كاسباري
مانشستر سيتي
هولندا
22
ماناكا ماتسوكوبو
نورث كالورينا/ تشيلسي
اليابان
21
سكارليت كامبيروس
كلوب أمريكا
المكسيك
20
سلمى باشا
ليون
فرنسا
19
تيسا وولارت
إنتر/كومو
بلجيكا
18
باربرا باندا
أورلاندو برايد
زامبيا
17
إيسمي بروجتس
برشلونة
هولندا
16
ماريا ليون
برشلونة/لندن سيتي ليونيس
إسبانيا
15
كاتا كول
برشلونة
إسبانيا
14
ويندي ريناد
ليون
فرنسا
13
ماريونا كالدينتي
آرسنال
إسبانيا
12
كلارا بوهل
بايرن ميونخ
ألمانيا
11
يوي هاسيجاوا
مانشستر سيتي
اليابان
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
الفائز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب 2026
الترتيب
اللاعب
الفريق
المنتخب
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
الفائز بجائزة كوبا لأفضل لاعبه شابة 2026
الترتيب
اللاعب
الفريق
المنتخب
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
الفائز بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في 2026
الترتيب
اللاعب
الفريق
المنتخب
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
الفائزة بجائزة ياشين لأفضل حارسة مرمى في 2026
الترتيب
اللاعب
الفريق
المنتخب
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
الفائز بجائزة كرويف لأفضل مدرب للرجال في 2026
الترتيب
اللاعب
الفريق
5
4
3
2
1
الفائز بجائزة كرويف لأفضل مدرب/ـة للسيدات في 2026
الترتيب
اللاعب
الفريق
5
4
3
2
1
تستعد كرة القدم العالمية لحدث استثنائي مع اقتراب موعد حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2026 "بالون دور"، والذي يمثل النسخة السبعين من الحفل السنوي الذي تنظمه مجلة فرانس فوتبول، لتكريم أفضل لاعبي كرة القدم في العالم عن موسم 2025-2026.
وللمرة الخامسة في تاريخ الجائزة، سيتم الاعتماد على نتائج الموسم الكروي بدلًا من السنة الميلادية في تحديد الفائز، على أن تمتد الفترة التي تُحتسب خلالها إنجازات اللاعبين من 3 أغسطس 2025 وحتى 19 يوليو 2026، لتشمل أبرز المنافسات والأحداث التي شهدها الموسم.
ومع اقتراب موعد الحفل المرتقب، تتجه الأنظار إلى قائمة أبرز المرشحين للجائزة، في انتظار لحظة الكشف عن صاحب الإنجاز الأكبر، ومن سيحصل على الكرة الذهبية ويخلّد اسمه بين أساطير الجائزة على مر التاريخ.
أعزائي المتابعون .. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة لحفل جائزة الكرة الذهبية 2026، والتي تُقام في العاصمة الإنجليزية، لندن.