بث مباشر: شاهد حفل الكرة الذهبية 2026 .. لحظة بلحظة

موعد حفل الكرة الذهبية 2026، قائمة المرشحين والقنوات الناقلة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة لحفل الكرة الذهبية 2026

سوف يتم نقل الحفل بصورة مباشرة وذلك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر

ترتيب الكرة الذهبية 2026 الترتيب اللاعب الفريق المنتخب 29 ساديو ماني النصر السنغال 29 ويليام صاليبا آرسنال فرنسا 28 خوليان كينيونيس القادسية المكسيك 27 برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد البرتغال 26 دايوت أوباميكانو بايرن ميونخ فرنسا 25 ماركينيوس باريس سان جيرمان البرازيل 24 لويس دياز بايرن ميونخ كولومبيا 23 نونو مينديش باريس سان جيرمان البرتغال 22 لاوتارو مارتينيز إنتر الأرجنتين 21 جابرييل ماجاليس آرسنال البرازيل 20 ويليان باتشو باريس سان جيرمان الإكوادور 19 جواو نيفيز باريس سان جيرمان البرتغال 18 ماركو كوكوريلا تشيلسي/ريال مدريد إسبانيا 17 فينيسيوس جونيور ريال مدريد إسبانيا 16





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12 باو كوبارسي برشلونة إسبانيا 11 جود بيلينجهام ريال مدريد إنجلترا 10





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ترتيب الكرة الذهبية للسيدات 2026 الترتيب اللاعبة الفريق المنتخب 28 فيفيان ميديما مانشستر سيتي هولندا 28 ميلفين مالارد مانشستر يونايتد/تشيلسي فرنسا 28 لورينا كانساس سيتي البرازيل 27 روز لافيل جوثام الولايات المتحدة الأمريكية 26 أليكس جرينوود مانشستر سيتي إنجلترا 25 كارولين وير ليون/ريال مدريد إنجلترا 23 مومكو تانيكاوا بايرن ميونخ اليابان 23 كيرستين كاسباري مانشستر سيتي هولندا 22 ماناكا ماتسوكوبو نورث كالورينا/ تشيلسي اليابان 21 سكارليت كامبيروس كلوب أمريكا المكسيك 20 سلمى باشا ليون فرنسا 19 تيسا وولارت إنتر/كومو بلجيكا 18 باربرا باندا أورلاندو برايد زامبيا 17 إيسمي بروجتس برشلونة هولندا 16 ماريا ليون برشلونة/لندن سيتي ليونيس إسبانيا 15 كاتا كول برشلونة إسبانيا 14 ويندي ريناد ليون فرنسا 13 ماريونا كالدينتي آرسنال إسبانيا 12 كلارا بوهل بايرن ميونخ ألمانيا 11 يوي هاسيجاوا مانشستر سيتي اليابان 10





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الفائز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب 2026 الترتيب اللاعب الفريق المنتخب 10





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الفائز بجائزة كوبا لأفضل لاعبه شابة 2026 الترتيب اللاعب الفريق المنتخب 10





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الفائز بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في 2026 الترتيب اللاعب الفريق المنتخب 10





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الفائزة بجائزة ياشين لأفضل حارسة مرمى في 2026 الترتيب اللاعب الفريق المنتخب 10





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الفائز بجائزة كرويف لأفضل مدرب للرجال في 2026 الترتيب اللاعب الفريق 5



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الفائز بجائزة كرويف لأفضل مدرب/ـة للسيدات في 2026 الترتيب اللاعب الفريق 5



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تستعد كرة القدم العالمية لحدث استثنائي مع اقتراب موعد حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2026 "بالون دور"، والذي يمثل النسخة السبعين من الحفل السنوي الذي تنظمه مجلة فرانس فوتبول، لتكريم أفضل لاعبي كرة القدم في العالم عن موسم 2025-2026.

وللمرة الخامسة في تاريخ الجائزة، سيتم الاعتماد على نتائج الموسم الكروي بدلًا من السنة الميلادية في تحديد الفائز، على أن تمتد الفترة التي تُحتسب خلالها إنجازات اللاعبين من 3 أغسطس 2025 وحتى 19 يوليو 2026، لتشمل أبرز المنافسات والأحداث التي شهدها الموسم.

ومع اقتراب موعد الحفل المرتقب، تتجه الأنظار إلى قائمة أبرز المرشحين للجائزة، في انتظار لحظة الكشف عن صاحب الإنجاز الأكبر، ومن سيحصل على الكرة الذهبية ويخلّد اسمه بين أساطير الجائزة على مر التاريخ.





أعزائي المتابعون .. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة لحفل جائزة الكرة الذهبية 2026، والتي تُقام في العاصمة الإنجليزية، لندن.



