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Ballon d'Or, Trophy, 2024Getty Images
شاهد حفل الكرة الذهبية
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد حفل الكرة الذهبية 2026 .. لحظة بلحظة

الكرة الذهبية
الدوري الإسباني
ريال مدريد
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز
فينيسيوس جونيور
رودري
لامين يامال
كيليان مبابي
إرلينج هالاند
برشلونة
إسبانيا
فرنسا
النرويج

شاهد مباشرةً بالفيديو البث المباشر ولحظةً بلحظة كافة أحداث ومجريات حفل جائزة الكرة الذهبية 2026

شاهد البث المباشرة للكرة الذهبية 2026 من هنا

موعد حفل الكرة الذهبية 2026، قائمة المرشحين والقنوات الناقلة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة لحفل الكرة الذهبية 2026

سوف يتم نقل الحفل بصورة مباشرة وذلك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر

ترتيب الكرة الذهبية 2026

الترتيب

اللاعب

الفريق

المنتخب

29

ساديو ماني

النصر

السنغال

29

ويليام صاليبا

آرسنال

فرنسا

28

خوليان كينيونيس

القادسية

المكسيك

27

برونو فيرنانديز

مانشستر يونايتد

البرتغال

26

دايوت أوباميكانو

بايرن ميونخ

فرنسا

25

ماركينيوس

باريس سان جيرمان

البرازيل

24

لويس دياز

بايرن ميونخ

كولومبيا

23

نونو مينديش

باريس سان جيرمان

البرتغال

22

لاوتارو مارتينيز

إنتر

الأرجنتين

21

جابرييل ماجاليس

آرسنال

البرازيل

20

ويليان باتشو

باريس سان جيرمان

الإكوادور

19

جواو نيفيز

باريس سان جيرمان

البرتغال

18

ماركو كوكوريلا

تشيلسي/ريال مدريد

إسبانيا

17

فينيسيوس جونيور

ريال مدريد

إسبانيا

16




15




14




13




12

باو كوبارسي

برشلونة

إسبانيا

11

جود بيلينجهام

ريال مدريد

إنجلترا

10




9




8




7




6




5




4




3




2




1




ترتيب الكرة الذهبية للسيدات 2026

الترتيب

اللاعبة

الفريق

المنتخب

28

فيفيان ميديما

مانشستر سيتي

هولندا

28

ميلفين مالارد

مانشستر يونايتد/تشيلسي

فرنسا

28

لورينا

كانساس سيتي

البرازيل

27

روز لافيل

جوثام

الولايات المتحدة الأمريكية

26

أليكس جرينوود

مانشستر سيتي

إنجلترا

25

كارولين وير

ليون/ريال مدريد

إنجلترا

23

مومكو تانيكاوا

بايرن ميونخ

اليابان

23

كيرستين كاسباري

مانشستر سيتي

هولندا

22

ماناكا ماتسوكوبو

نورث كالورينا/ تشيلسي

اليابان

21

سكارليت كامبيروس

كلوب أمريكا

المكسيك

20

سلمى باشا

ليون

فرنسا

19

تيسا وولارت

إنتر/كومو

بلجيكا

18

باربرا باندا

أورلاندو برايد

زامبيا

17

إيسمي بروجتس

برشلونة

هولندا

16

ماريا ليون

برشلونة/لندن سيتي ليونيس

إسبانيا

15

كاتا كول

برشلونة

إسبانيا

14

ويندي ريناد

ليون

فرنسا

13

ماريونا كالدينتي

آرسنال

إسبانيا

12

كلارا بوهل

بايرن ميونخ

ألمانيا

11

يوي هاسيجاوا

مانشستر سيتي

اليابان

10




9




8




7




6




5




4




3




2




1




الفائز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب 2026

الترتيب

اللاعب

الفريق

المنتخب

10




9




8




7




6




5




4




3




2




1




الفائز بجائزة كوبا لأفضل لاعبه شابة 2026

الترتيب

اللاعب

الفريق

المنتخب

10




9




8




7




6




5




4




3




2




1




الفائز بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في 2026

الترتيب

اللاعب

الفريق

المنتخب

10




9




8




7




6




5




4




3




2




1




الفائزة بجائزة ياشين لأفضل حارسة مرمى في 2026

الترتيب

اللاعب

الفريق

المنتخب

10




9




8




7




6




5




4




3




2




1




الفائز بجائزة كرويف لأفضل مدرب للرجال في 2026

الترتيب

اللاعب

الفريق

5



4



3



2



1



الفائز بجائزة كرويف لأفضل مدرب/ـة للسيدات في 2026

الترتيب

اللاعب

الفريق

5



4



3



2



1



تستعد كرة القدم العالمية لحدث استثنائي مع اقتراب موعد حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2026 "بالون دور"، والذي يمثل النسخة السبعين من الحفل السنوي الذي تنظمه مجلة فرانس فوتبول، لتكريم أفضل لاعبي كرة القدم في العالم عن موسم 2025-2026.

وللمرة الخامسة في تاريخ الجائزة، سيتم الاعتماد على نتائج الموسم الكروي بدلًا من السنة الميلادية في تحديد الفائز، على أن تمتد الفترة التي تُحتسب خلالها إنجازات اللاعبين من 3 أغسطس 2025 وحتى 19 يوليو 2026، لتشمل أبرز المنافسات والأحداث التي شهدها الموسم.

ومع اقتراب موعد الحفل المرتقب، تتجه الأنظار إلى قائمة أبرز المرشحين للجائزة، في انتظار لحظة الكشف عن صاحب الإنجاز الأكبر، ومن سيحصل على الكرة الذهبية ويخلّد اسمه بين أساطير الجائزة على مر التاريخ.


أعزائي المتابعون .. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة لحفل جائزة الكرة الذهبية 2026، والتي تُقام في العاصمة الإنجليزية، لندن.


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