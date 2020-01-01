ريال مدريد وبرشلونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني 2020-2021، والذي يستضيفه ملعب كامب نو

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برشلونة 1 × 3 ريال مدريد

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96' تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة..

90' مودريتش أرسل بينية انطلق لها فينيسيوس في منطقة الجزاء، لكن نيتو يسبقه ويبعد الكرة التي تعود لمودريتش فيتلاعب بنيتو ثم يرسل تسديدة بوجه القدم تمر إلى الشباك.

90' الثاااااااااااااااالث لريال مدريد عن طريق مودريتش.

89' ديمبيلي ينطلق بالكرة في اليسار ويدخل منطقة الجزاء، ثم يرسل عرضية تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

88' تصويييييبة أرضية من فينيسيوس يمشكها نيتو على مرتين.

87' برايثوايت يدخل بدلاً من ألبا.

87' نيتوووووووووووووو يواصل التألق .. حيث أرسل فاسكيز عرضية من اليمين قابلها راموس بتسديدة يسارية اعترضها نيتو، فارتدت الكرة لفاران الذي أرسل رأسية خرجت إلى ضربة مرمى.

86' فاسكيز أرسل عرضية ارضية من اليمين قابلها كروس بتسديدة اعترضها نيتو، لكن الكرة وصلت للألماني الذي تابعها بتسديدة أبعدها البرازيلي من جديد.

86' الراااااااااائع نيتو يمنع الهدف الثالث للريال.

85' عرضية من اليمين عن طريق ترينكاو يبعدها فاران على مرتين.

83' رودريجو ينطلق بالكرة في اليمين ويحاول تخطي لونجليه إلى منطقة الجزاء، لكن الفرنسي يبعد الكرة.

82' دخول جريزمان وترينكاو وديمبيلي بدلاً من بوسكيتس وبيدري وفاتي.

81' رودريجو يدخل بدلاً من أسينسيو.

80' تمريرات مدريدية في الوسط لامتصاص الضغط الكتالوني.

76' خطيييييييييييرة لبرشلونة بعرضية من ضربة حرة من اليسار عن طريق ميسي، يعترضها كورتوا ثم يشتت الدفاع الكرة.

74' ضغط قوي من برشلونة على ريال مدريد المتراجع تمامًا في هذه الأثناء.

72' فينيسيوس يتقدم بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية يعترضها بيكيه ويبعدها.

70' الحكم يوقف اللعب وينتظر قرار الفيديو الذي يقول لا وجود لركلة جزاء.

70' خطيييييييييرة لبرشلونة بعرضية أرضية من اليسار عن طريق ألبا، يقابلها كوتينيو بتسديدة يعترضها راموس ثم يشتت الكرة فتصطدم بيد فاران.

69' مودريتش يدخل بدلاً من فالفيردي بعد تعرضه لإصابة.

67' كوتينيو يتوغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة أرضية يعترضها فاران إلى الركنية.

65' استحواذ لريال مدريد في هذه الأثناء، وضغط على من برشلونة على حامل الكرة.

63' راموس نفذ ركلة الجزاء بتسديدة على يمين نيتو الذي طار للكرة، لكن الكرة سبقته للشباك.

63' الثااااااااااااااني لريال مدريد عن طريق راموس

62' ركلة جزاااااااااااااااء لريال مدريد...

60' راموس يسقط في منطقة جزاااااااء برشلونة بعج تعرضه للمسك من لونجليه، والحكم يعود للفيديو لاتخاذ القرار.

54' خطييييييييييرة لبرشلونة بعرضية من يمين منطقة الجزاء يقابلها كوتينيو برأسية تمر إلى ضربة مرمى من على حافة القائم الأيمن لكورتوا.

51' فااااااااااتي يرسل تسديدة أرضية من يمين منطقة الجزاء تمر من بين قدمي راموس وتعبر إلى ضربة مرمى بمحازاة القائم الأيمن لكورتوا.

50' ميسي يتوغل في يسار منطقة الجزاء ويحاول المراوغة، لكن فاسكيز يفتك الكرة

46' بداية الشوط الثاني...

48' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول...

47' كروس ينفذ الركنية بعرضية يبعدها دفاع الكتلان.

46' السرييييييييييع فينيسيوس ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية تصطدم بلونجليه وتخرج للركنية.

45' تمريرات بين عناصر برشلونة في الوسط، وتراجع لريال مدريد.

43' ناتشو يتعرض لإصابة فيخرجه زيدان ويدخل بدلاً منه لوكاس فاسكيز.

41' ناتشوووووووو يتوغل في يمين منطقة الجزاء ويرسل عرضية أرضية يبعدها بيكيه.

40' كوتينيووووووووو يمرر كرة رائعة في يسار منطقة الجزاء لألبا الذي يرسل عرضية يترضها الدفاع وتصل الكرة سهلة لكورتوا.

37' ناتشو يتحل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على كوتينيو في اليسار.

هدف أنسو فاتي لبرشلونة جعله ثاني أصغر لاعب يسجل في تاريخ الكلاسيكو، بعد ألفونسو نافارو..

🆕 𝟯𝟬𝘁𝗵 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵 𝟭𝟵𝟰𝟳

🌟 Alfonso Navarro (17 years, 356 days)



🆕 𝟮𝟰𝘁𝗵 𝗢𝗰𝘁𝗼𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟬

🌟 Ansu Fati (17 years, 359 days)



💙⚽️❤️ @ANSUFATI becomes the second youngest player EVER to score in #ElClasico ! #LaLigaHistory pic.twitter.com/8VGCGGjBmd — LaLiga English (@LaLigaEN) October 24, 2020

33' ميندي يتوغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء، ثم يرسل عرضية يبعدها ديست

31' عرضية أرضية من اليمين عن طريق ديست، يعترضها راموس.

29' الحكم يرفع البطاقة الصفراء في وجه لونجليه بعد تدخل قوي منه في الوسط على فالفيردي..

29' الحكم يوقف اللعب ويعود لتقنية الفيديو، ثم يؤكد على أن الكرة ليست ركلة جزاء.

28' أووووووووووووووووووووو .. ميسي يراوغ كاسيميرو ويدخل منطقة الجزاء، فينطلق خلفه البرازيلي ويتدخل عليه بقوة، والحكم يقول لا شيء.

25' أمامية راااااااااااااائعة لبرشلونة ينطلق لها ميسي خلف الدفاع في اليمين، لكن كورتوا يخرج من مرماه ويشتت الكرة.

25' نيتوووووووووووو يرد على كورتوا ويمنع هدف لبنزيما الذي وصلت له الكرة في يمين المنطقة بعد عرضية من اليسار أرسلها كروس، قابلها الفرنسي بتسديدة أرضية اعترضها نيتو.

24' فاتي انطلق بالكرة في اليسار في مرتدة سريعة ثم عكس الكرة لميسي الذي راوغ راموس في يمين منطقة الجزاء، ثم أرسل تسديدة أرضية من حرم الحارس، طار لها كورتوا وأبعد الكرة من على يساره.

24' كورتواااااااااااااا يتألق ويحرم ميسي من هدف محقق.

23' كروس ينفذ الركنية بعرضية يقابلها راموس برأسية يمسكها نيتو.

23' خطييييييييييييرة لريال مدريد بعرضية من الركنية عن طريق كروس، يقابلها فاران برأسية تصطدم بالدفاع الذي يبعدها لركنية ثانية.

22' بنزيما يتوغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية يبعدها بيكيه

19' كاسيميرو تدخل على ميسي في الكرة الماضية، لكن الحكم لم يوقف اللعب وترك إتاحة الفرصة، ثم اتجه إليه مع توقف اللعب ومنحه البطاقة الصفراء.

19' ميسييييييييييي يتقدم بالكرة ثم يرسل تسديدة قوية من أمام منطقة الجزاء يعترضها كورتوا.

19' ثنااااااااااائية بين فاتي وميسي الذي يتدخل عليه ناتشو فيسقط على يسار قوس منطقة الجزاء، لكن الحكم يقول لا شيء.

15' كوتينيو يتقدم بالكرة في اليسار ثم يرسل تسديدة تصل سهلة ليد الحارس كورتوا.

14' ألبا يتقدم بكرة في اليسار ثم يرسل عرضية ارضية يبعدها الدفاع.

12' برشلونة يفرض السيطرة الآن، وريال مدريد متراجع.

9' ميسي أرسل كرة أمامية وصلت لألبا المنطلق في اليسار، فأرسل عرضية أرضية قابلها فاتي بتسديدة عبرت لشباك كورتوا.

9' التعاااااااااااااااااادل لبرشلونة عن طريق فاتي.

7' فينيسيوس أرسل عرضية من اليسار وتحرك إلى منطقة الجزاء، فقابل بنزيما الكرة بتمريرة للبرازيلي الذي روضها وأرسل تسديدة خرجت عالية.

7' يا ربااااااااااااااااه .. فينيسيوس يضيع على ريال مدريد مضاعفة النتيجة.

5' بنزيما تقدم بالكرة في اليمين ثم أرسل بينية لفالفيردي الذي انفرد بنيتو في يمين منطقة الجزاء، فأرسل تسديدة قوية سكنت الشباك.

5' جووووووووووووووووووول أول لريال مدريد عن طريق فالفيردي.

4' كرة أمامية راااااائعة من بوسكيتس تبحث عن فاتي المنطلق خلف الدفاع، لكن الكرة أقوى من اللازم.

4' بداية قوية للفريقين، وكل فريق يسعى للسيطرة المبكرة على الكلاسيكو..

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة..

اربطوا الأحزمة .. لقطات ويبدأ الكلاسيكو .. اللاعبون متجهون الآن إلى أرضية الملعب.

صمام الأمان 🧱



عودة سيرجيو راموس 😍 pic.twitter.com/i1CiA5x1Dt — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 24, 2020

تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة

يبدأ المدرب زين الدين زييدان بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

تيبوكورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - ناتشو

توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

البدلاء: إدير ميليتاو - أندريه لونين - لويس لوبيز - لوكا يوفيتش - لوكا مودريتش - رودريجو - لوكاس فاسكيز - مارسيلو.

🚨 EL CLASICO TEAM NEWS 🚨



Pedri and Dest start for Barcelona 😯



Ramos returns to Real Madrid's defence 💪 #ElClasico #FCBRMA pic.twitter.com/a2oFMw9TF0 — Goal (@goal) October 24, 2020

تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد

يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

نيتو

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجينيو ديست

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس

أنسو فاتي - فيليبي كوتينيو - بيدري

ليونيل ميسي

البدلاء: مارتين برايثوايت - ريكي بوتش - جونيور فيربو - كارليس ألينيا - سيرجي روبيرتو - أنطوان جريزمان - أرناو تيناس - ميراليم بيانيتش - ترينكاو - عثمان ديمبيلي - رونالد أراوخو - إنياكي بينيا.

وقبل الكلاسيكو، يحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط من 4 مباريات، أما ريال مدريد فيحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط جمعهم من 5 مباريات.

أما الريال فرغم فوزه باللقب الموسم الماضي لا تبدو ملامح الفريق واضحة، وقد خسر في آخر مبارياته في الدوري من نادي قادش الصاعد حديثًا.

خسر برشلونة الدوري الإسباني في الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي، ويعاني البيت الكتالوني من اضطراباتٍ عديدة بدأت مع خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا بخسارة ثقيلة من بايرن ميونخ بنتيجة 8-2، وحتى بعد تغيير المدرب ووصول رونالد كومان يبدو أن الأمور لم تتحسن كثيرًا.

يعيش الفريقان فترة صعبة بالتأكيد، وبعد رحيل كريستيانو رونالدو من ريال مدريد افتقد الكلاسيكو لمواجهة مباشرة بين اللاعبين الأفضل في العالم رونالدو وميسي، لكن بالتأكيد لايزال هو اللقاء الأكثر انتظارًا في العالم.

تعتبر مباراة كلاسيكو الأرض هي الأكثر متابعة من محبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، حتى ولو ولم يكونوا من مشجعي أحد الفريقين، ومع انطلاق صافرة حكم المباراة ينقسم متابعو الساحرة المستديرة إلى نصفين، أحدهما للريال والآخر للبلاوجرانا.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لكلاسيكو برشلونة وريال مدريد المقام على ملعب كامب نو، وذلك في إطار الجولة السابعة من الدوري الإسباني 2020-21.