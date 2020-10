ريال مدريد وبرشلونة: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

برشلونة 1 × 3 ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

96' تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة..

GOAL: 1-3 Modric seals the points for Zidane's side https://t.co/TC2mddewPd #ElClasico pic.twitter.com/xf1wQz0suV

90' مودريتش أرسل بينية انطلق لها فينيسيوس في منطقة الجزاء، لكن نيتو يسبقه ويبعد الكرة التي تعود لمودريتش فيتلاعب بنيتو ثم يرسل تسديدة بوجه القدم تمر إلى الشباك.

90' الثاااااااااااااااالث لريال مدريد عن طريق مودريتش.

89' ديمبيلي ينطلق بالكرة في اليسار ويدخل منطقة الجزاء، ثم يرسل عرضية تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

88' تصويييييبة أرضية من فينيسيوس يمشكها نيتو على مرتين.

87' برايثوايت يدخل بدلاً من ألبا.

87' نيتوووووووووووووو يواصل التألق .. حيث أرسل فاسكيز عرضية من اليمين قابلها راموس بتسديدة يسارية اعترضها نيتو، فارتدت الكرة لفاران الذي أرسل رأسية خرجت إلى ضربة مرمى.

86' فاسكيز أرسل عرضية ارضية من اليمين قابلها كروس بتسديدة اعترضها نيتو، لكن الكرة وصلت للألماني الذي تابعها بتسديدة أبعدها البرازيلي من جديد.

86' الراااااااااائع نيتو يمنع الهدف الثالث للريال.

85' عرضية من اليمين عن طريق ترينكاو يبعدها فاران على مرتين.

83' رودريجو ينطلق بالكرة في اليمين ويحاول تخطي لونجليه إلى منطقة الجزاء، لكن الفرنسي يبعد الكرة.

82' دخول جريزمان وترينكاو وديمبيلي بدلاً من بوسكيتس وبيدري وفاتي.

81' رودريجو يدخل بدلاً من أسينسيو.

80' تمريرات مدريدية في الوسط لامتصاص الضغط الكتالوني.

76' خطيييييييييييرة لبرشلونة بعرضية من ضربة حرة من اليسار عن طريق ميسي، يعترضها كورتوا ثم يشتت الدفاع الكرة.

74' ضغط قوي من برشلونة على ريال مدريد المتراجع تمامًا في هذه الأثناء.

72' فينيسيوس يتقدم بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية يعترضها بيكيه ويبعدها.

70' الحكم يوقف اللعب وينتظر قرار الفيديو الذي يقول لا وجود لركلة جزاء.

70' خطيييييييييرة لبرشلونة بعرضية أرضية من اليسار عن طريق ألبا، يقابلها كوتينيو بتسديدة يعترضها راموس ثم يشتت الكرة فتصطدم بيد فاران.

69' مودريتش يدخل بدلاً من فالفيردي بعد تعرضه لإصابة.

67' كوتينيو يتوغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة أرضية يعترضها فاران إلى الركنية.

65' استحواذ لريال مدريد في هذه الأثناء، وضغط على من برشلونة على حامل الكرة.

63' راموس نفذ ركلة الجزاء بتسديدة على يمين نيتو الذي طار للكرة، لكن الكرة سبقته للشباك.

63' الثااااااااااااااني لريال مدريد عن طريق راموس

62' ركلة جزاااااااااااااااء لريال مدريد...

60' راموس يسقط في منطقة جزاااااااء برشلونة بعج تعرضه للمسك من لونجليه، والحكم يعود للفيديو لاتخاذ القرار.

54' خطييييييييييرة لبرشلونة بعرضية من يمين منطقة الجزاء يقابلها كوتينيو برأسية تمر إلى ضربة مرمى من على حافة القائم الأيمن لكورتوا.

51' فااااااااااتي يرسل تسديدة أرضية من يمين منطقة الجزاء تمر من بين قدمي راموس وتعبر إلى ضربة مرمى بمحازاة القائم الأيمن لكورتوا.

50' ميسي يتوغل في يسار منطقة الجزاء ويحاول المراوغة، لكن فاسكيز يفتك الكرة

46' بداية الشوط الثاني...

48' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول...

47' كروس ينفذ الركنية بعرضية يبعدها دفاع الكتلان.

46' السرييييييييييع فينيسيوس ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية تصطدم بلونجليه وتخرج للركنية.

45' تمريرات بين عناصر برشلونة في الوسط، وتراجع لريال مدريد.

43' ناتشو يتعرض لإصابة فيخرجه زيدان ويدخل بدلاً منه لوكاس فاسكيز.

41' ناتشوووووووو يتوغل في يمين منطقة الجزاء ويرسل عرضية أرضية يبعدها بيكيه.

40' كوتينيووووووووو يمرر كرة رائعة في يسار منطقة الجزاء لألبا الذي يرسل عرضية يترضها الدفاع وتصل الكرة سهلة لكورتوا.

37' ناتشو يتحل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على كوتينيو في اليسار.

هدف أنسو فاتي لبرشلونة جعله ثاني أصغر لاعب يسجل في تاريخ الكلاسيكو، بعد ألفونسو نافارو..

🆕 𝟯𝟬𝘁𝗵 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵 𝟭𝟵𝟰𝟳

🌟 Alfonso Navarro (17 years, 356 days)



🆕 𝟮𝟰𝘁𝗵 𝗢𝗰𝘁𝗼𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟬

🌟 Ansu Fati (17 years, 359 days)



💙⚽️❤️ @ANSUFATI becomes the second youngest player EVER to score in #ElClasico ! #LaLigaHistory pic.twitter.com/8VGCGGjBmd