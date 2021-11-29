بث مباشر: حفل الكرة الذهبية 2021.. لحظة بلحظة

اقترب الوقت لحسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية ومعرفة أفضل لاعب في العالم عن السنة الميلادية 2021

التوقعات تختلف والتطلعات من الجميع في انتظار إعلان الفائز بها، إذ ينتظر البعض فوز ليونيل ميسي بعد تحقيق لقب كوبا أمريكا 2021، كما يظهر اسم روبيرت ليفاندوفسكي كمرشح قوي للجائزة، بجانب جورجينيو الفائز بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي ويورو 2020 رفقة إيطاليا.

تُعد هذه الجائزة فريدةً من نوعها وذات مكانةٍ خاصة في نفوس جميع محترفي المستديرة في جميع أنحاء المعمورة، حيث أنها الأولى في التاريخ التي خُصصت لأفضل من لاعب، فنسختها الأولى كانت في عام 1956، وفائزها الأول في هذا العام كان ستانلي ماثيوس لاعب بلاكبول السابق، أما المركز الثاني فقد حصل عليه أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو، وحصل زميله الفرنسي ريموند كوبا على المركز الثالث.

كانت جائزة الكرة الذهبية تُسلم برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم بالاشتراك مع مجلة فرانس فوتبول في السابق، لكن في عام 2016 وقعت مشاكل وتم الانفصال بين الطرفين، فاستحدثت مؤسسة كرة القدم الأولى في العالم جائزة الفيفا "الأفضل"، فيما ظلت المجلة الفرنسية الشهيرة في تقديم جائزتها حتى يومنا هذا.

لم تعد جائزة الكرة الذهبية مقتصرة على أفضل لاعب فقط، فمجلة فرانس فوتبول استحدثت جائزتين آخرتين ، الأولى هي الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، والثانية هي جائزة كوبا التي ستُمنح لأفضل لاعب شاب، بجانب جائزة ياشين التي ستُمنح لأفضل حارس.

موعد حفل الكرة الذهبية 2021 والقنوات الناقلة وقوائم المرشحين

تغطية مباشرة لحظة بلحظة لحفل الكرة الذهبية 2021

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ترتيب الكرة الذهبية 2021 الترتيب اللاعب الفريق / المنتخب =29 لوكا مودريتش ريال مدريد / كرواتيا =29 سيزار أثبيليكويتا تشيلسي / إسبانيا =26 نيكولو باريلا إنتر / إيطاليا =26 روبن دياش مانشستر سيتي / البرتغال =26 جيرارد مورينو فياريال / إسبانيا =25 فيل فودين مانشستر سيتي / إنجلترا 24 بيدري برشلونة / إسبانيا 23 هاري كين توتنهام / إنجلترا =21 برونو فيرنانديش مانشستر يونايتد / البرتغال =21 لاوتارو مارتينيز إنتر / الأرجنتين 20 رياض محرز مانشستر سيتي / الجزائر 19 ماسون ماونت تشيلسي/ إنجلترا 18 سيمون كيير ميلان / الدنمارك 17 لويس سواريز أتلتيكو مدريد / أوروجواي 16 نيمار باريس سان جيرمان / البرازيل 15 رحيم ستيرلينج مانشستر سيتي / إنجلترا 14 ليوناردو بونوتشي يوفنتوس / إيطاليا 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

الفائز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب 2021 اللاعب الفريق / المنتخب

الفائزة بجائزة الكرة الذهبية للسيدات 2021 اللاعبة الفريق / المنتخب

الفائزة بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى 2021 اللاعب الفريق / المنتخب

في المركز 12 جاء روميلو لوكاكو

جورجيو كيلبني في المركز رقم 13

ليوناردو بونوتشي في المركز 14

Ranked at the 15th place for the 2021 #ballondor ⤵️



Raheem Sterling 🏴@ManCity pic.twitter.com/z4vTBINQvX — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

رحيم ستيرلينج في المركز 15

رياض محرز جاء في المركز 20 ثم ماسون ماونت في المركز 19 يليه سيمون كيير رفم 18 ولويس سواريز في المركز 17 ونيمار في المركز 16

وفي المركز 25 جاء فيل فودين، ثم بيدري في المركز 24 وهاري كين في المركز 23 بينما تقاسم لاوتارو وبرونو فيرنانديش المركز 21

بتواجد لوكا مودريتش في المركز 29 مع أثبيليكويتا ثم روبن دياش وباريلا وجيرارد مورينو في المركز 26

بدأ العد التنازلي الآن بالإعلان عن ترتيب المرشحين للفوز تنازلياً حتى الوصول للرقم 1 في الحفل.

أعزائي المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لحفل جائزة الكرة الذهبية 2021، والتي تُقام في العاصمة الفرنسية باريس.