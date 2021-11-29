بث مباشر: حفل الكرة الذهبية 2021.. لحظة بلحظة

مصعب صلاح

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث ومجريات حفل جائزة الكرة الذهبية 2021

اقترب الوقت لحسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية ومعرفة أفضل لاعب في العالم عن السنة الميلادية 2021

التوقعات تختلف والتطلعات من الجميع في انتظار إعلان الفائز بها، إذ ينتظر البعض فوز ليونيل ميسي بعد تحقيق لقب كوبا أمريكا 2021، كما يظهر اسم روبيرت ليفاندوفسكي كمرشح قوي للجائزة، بجانب جورجينيو الفائز بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي ويورو 2020 رفقة إيطاليا.

تُعد هذه الجائزة فريدةً من نوعها وذات مكانةٍ خاصة في نفوس جميع محترفي المستديرة في جميع أنحاء المعمورة، حيث أنها الأولى في التاريخ التي خُصصت لأفضل من لاعب، فنسختها الأولى كانت في عام 1956، وفائزها الأول في هذا العام كان ستانلي ماثيوس لاعب بلاكبول السابق، أما المركز الثاني فقد حصل عليه أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو، وحصل زميله الفرنسي ريموند كوبا على المركز الثالث.

اختيارات المحررين

كانت جائزة الكرة الذهبية تُسلم برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم بالاشتراك مع مجلة فرانس فوتبول في السابق، لكن في عام 2016 وقعت مشاكل وتم الانفصال بين الطرفين، فاستحدثت مؤسسة كرة القدم الأولى في العالم جائزة الفيفا "الأفضل"، فيما ظلت المجلة الفرنسية الشهيرة في تقديم جائزتها حتى يومنا هذا.

لم تعد جائزة الكرة الذهبية مقتصرة على أفضل لاعب فقط، فمجلة فرانس فوتبول استحدثت جائزتين آخرتين ، الأولى هي الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، والثانية هي جائزة كوبا التي ستُمنح لأفضل لاعب شاب، بجانب جائزة ياشين التي ستُمنح لأفضل حارس.

موعد حفل الكرة الذهبية 2021 والقنوات الناقلة وقوائم المرشحين

تغطية مباشرة لحظة بلحظة لحفل الكرة الذهبية 2021

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ترتيب الكرة الذهبية 2021
الترتيباللاعبالفريق / المنتخب
=29لوكا مودريتشريال مدريد / كرواتيا
=29سيزار أثبيليكويتا

تشيلسي / إسبانيا

=26

نيكولو باريلا

إنتر / إيطاليا

=26

روبن دياش

مانشستر سيتي / البرتغال

=26

جيرارد مورينو

فياريال / إسبانيا

=25

فيل فودين

مانشستر سيتي / إنجلترا

24بيدريبرشلونة / إسبانيا
23هاري كينتوتنهام / إنجلترا
=21

برونو فيرنانديش

مانشستر يونايتد / البرتغال

=21لاوتارو مارتينيز

إنتر / الأرجنتين

20رياض محرز

مانشستر سيتي / الجزائر

19ماسون ماونتتشيلسي/ إنجلترا
18سيمون كيير

ميلان / الدنمارك

17لويس سواريزأتلتيكو مدريد / أوروجواي
16

نيمار

باريس سان جيرمان / البرازيل
15

رحيم ستيرلينج

مانشستر سيتي / إنجلترا

14

ليوناردو بونوتشي

يوفنتوس / إيطاليا

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

الفائز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب 2021
اللاعبالفريق / المنتخب

الفائزة بجائزة الكرة الذهبية للسيدات 2021
اللاعبةالفريق / المنتخب

الفائزة بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى 2021
اللاعبالفريق / المنتخب

في المركز 12 جاء روميلو لوكاكو

جورجيو كيلبني في المركز رقم 13

ليوناردو بونوتشي في المركز 14

رحيم ستيرلينج في المركز 15

رياض محرز جاء في المركز 20 ثم ماسون ماونت في المركز 19 يليه سيمون كيير رفم 18 ولويس سواريز في المركز 17 ونيمار في المركز 16

وفي المركز 25 جاء فيل فودين، ثم بيدري في المركز 24 وهاري كين في المركز 23 بينما تقاسم لاوتارو وبرونو فيرنانديش المركز 21

بتواجد لوكا مودريتش في المركز 29 مع أثبيليكويتا ثم روبن دياش وباريلا وجيرارد مورينو في المركز 26

بدأ العد التنازلي الآن بالإعلان عن ترتيب المرشحين للفوز تنازلياً حتى الوصول للرقم 1 في الحفل.

أعزائي المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لحفل جائزة الكرة الذهبية 2021، والتي تُقام في العاصمة الفرنسية باريس.