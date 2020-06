سيلتا فيجو ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

سيلتا فيجو 0 × 0 برشلونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة



8' فاتي ينطلق بالكرة في اليسار ثم يغير وجهة اللعب إلى اليمين، لكن الكرة بعيدة على سواريز.

7' مرتدة سرييييعة لسيلتا فيجو بكرة أمامية لسمولوف الذي دخل يسار منطقة الجزاء ثم ضم وأرسل تسديدة من أمام بيكيه اصطدمت بسيميدو وعبرت إلى ركنية من على يمين شتيجن.

6' ميسي نفذ ركنية من على يسار المرمى بعرضية إلى عمق المنطقة، حولها بيكيه برأسه للمرمى فارتطمت بالعارضة.

6' يا رباااااااااااه، العارضة تحرم برشلونة من الهدف الأول.

4' بويج يمرر كرة لألبا الذي يرسل عرضية يبعدها الدفاع لركنية من على يمين المرمى.

3' فاتي يتوغل في اليسار ويصل منطقة الجزاء، فينقض عليه أيدو ويفتك الكرة.

2' برشلونة على اليسار بالأزرق والأحمر المعتاد، وسيلتا فيجو على اليمين بالأزرق السماوي.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء.

يبدأ المدرب أوسكار جارسيا بالتشكيل التالي

التشكيل | 3-5-2

روبين بلانكو

نيستور أراوخو - خورخي ساينز - جوزيف أيدو

ياكوبو جونزاليس - دينيس سواريز - أوكاي يوكوسلو - برايس مينديز - كيفين فاسكيز

فيدور سمولوف - ياجو آسباس

يبدأ المدرب كيكي سيتين بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

ريكي بويج - إيفان راكيتيتش - أرتورو فيدال

أنسو فاتي - لويس سواريز - ليونيل ميسي

