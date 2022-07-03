بتوصية من سانتو .. الاتحاد يستهدف لاعب وسط منتخب البرتغال

هل ينجح الاتحاد في ضم هدف سانتو؟

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الاتحاد، وضعت البرتغالي جواو موتينيو لاعب وسط ولفرهامبتون الإنجليزي، بتوصية من مواطنه نونو سانتو، الذي أصبح على أعتاب تدريب العميد.

الاتحاد اتفق مع سانتو من أجل تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل، خلفًا للروماني كوزمين، الذي انتهى عقده بنهاية الموسم الماضي، ولم يتم الاتفاق معه على الاستمرار بعد إخفاقه في تحقيق الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "أبولا" البرتغالية، إلى أن سانتو يريد ضم مواطنه جواو موتينيو، الذي أصبح لاعبًا حرًا بنهاية عقده مع وولفرهامبتون بنهاية الموسم الماضي.

وأضافت الصحيفة أن نادي الاتحاد لم يقدم عرضه للاعب البرتغالي، ولكنه قد يبدأ المفاوضات قريبًا، من أجل التعاقد مع أول أهداف المدرب الجديد نونو سانتو.

الاتحاد يعمل حاليًا على توفير طلبات سانتو، بعد أن تم الاتفاق بين الطرفين على تدريب العميد خلال الفترة القادمة، حيث يتبقى فقط توقيعه على عقود تدريب النمور.

ويسعى مسؤولو نادي الاتحاد لتدعيم صفوف الفريق بلاعب مميز في خط الوسط، بدلًا من البرتغالي أندريه فيليبي، الذي انتهت إعارته بنهاية الموسم الماضي، ولم يتم شراء عقده.

خاص | الاتحاد يفاوض حجازي من أجل تمديد عقده

ويستعد الاتحاد للموسم الجديد 2022-2023، وذلك بتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين، من أجل الإعداد للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2023.