أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم اليوم الأربعاء، عن التشكيلة المثالية للاعبي الاتحاد الأوروبي لعام 2021.

تلك التشكيلة تضمنت لاعبي أوروبا فقط، ليختفي ليونيل ميسي ويحل مكانه نجولو كانتي، ويظهر سيزار أثبيليكويتا بدلًا من أشرف حكيمي وأتى جورجيو كيليني عوضًا عن ألفونسو ديفيس.

كيف جاءت التشكيلة؟

نشر الاتحاد الدولي لـ "IFFHS" عبر موقعه الرسمي التشكيلة المثالية وجاءت التشكيل 4-3-3:

جيانلويجي دوناروما

سيزار أثبيليكويتا - ليوناردو بونوتشي - روبن دياش - جورجيو كيليني

كيفين دي بروينه - جورجينيو - نجولو كانتي

كريستيانو رونالدو - روبرت ليفاندوفسكي - كيليان مبابي

ماذا قدم الوافدون الجدد؟

الإسباني أثبيليكويتا توج هذا العام مع فريقه تشيلسي ببطولة دوري أبطال أوروبا كما أنه وصل إلى نصف نهائي يورو 2020 وخسر أمام منتخب إيطاليا الذي توج باللقب.

أما الفرنسي كانتي، فقد كان له دور أساسيًا لوصول فريقه تشيلسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لاحقًا تتويجه باللقب.

بينما المدافع الإيطالي، كيليني كان سببًا رئيسًا في تتويج منتخب بلاده ببطولة يورو 2020 على الرغم من الإخفاق الذي عاشه رفقة فريقه، يوفنتوس وفقدانه درع الدوري الإيطالي الموسم الماضي.



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