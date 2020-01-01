بتصويت BBC .. هندرسون الأفضل وكلوب مدرب الموسم في الدوري الإنجليزي

اكتساح ليفربولي..

أعلنت شبكة BBC البريطانية عن جوائزها للأفضل هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز بُناء على تصويت الجماهير.

وشهدت القائمة اكتساح ليفربول للجوائز، وهو الأمر المنطقي نظرًا لما قدمه الريدز هذا الموسم من تألق لافت جعله قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اللقب للمرة الأولى منذ 30 عامًا.

جوردان هندرسون، قائد ليفربول، نُصِّب كاللاعب الأفضل في البريميرليج، بينما توِّج يورجن كلوب بجائزة المدرب الأفضل في البطولة.

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واختار الجمهور هزيمة ليفربول الوحيدة على صعيد الدوري على يد واتفورد بثلاثية نظيفة كلقطة الموسم، بينما اختير ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لكتيبة كلوب، كأفضل لاعب شاب.

اكتساح ليفربول توقف عند جائزتي هدف الموسم ومفاجأة الموسم، فالأولى كانت من نصيب هيونج مين سون، لاعب توتنهام، عن هدفه العالمي والتاريخي في شباك بيرنلي بعدما ركض من بداية الملعب وحتى مرمى الخصوم.

فيما اختير أداما تراوري، لاعب ولفرهامبتون، كمفاجأة الموسم، في أعقاب التألق اللافت للنظر رفقة كتيبة نونو سانتو على مدار البطولة مما جعله هدفًا لكبار قارة أوروبا في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأخيرًا، فقد اختار الجمهور صفقة إعارة دين هندرسون من مانشستر يونايتد إلى شيفيلد يونايتد كصفقة الموسم، فالحارس الإنجليزي هو أحد أفضل الحراس في العالم حاليًا بعد أدائه البارز للغاية الذي جعله خطرًا يُهدد مستقبل دافيد دي خيا في أولد ترافورد.

يذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز متوقف حاليًا بسبب تفشي فيروس كورونا، وقد بدأت بعض الأندية في العودة مجددًا إلى التدريبات تمهيدًا لاستئناف البطولة المحتمل في منتصف يونيو المقبل.