بتصرف غريب .. نيمار يرد على علاقته مع مبابي!

علاقة النجمين مثار الحديث والشائعات التي لا تتوقف

عاد الحديث من جديد حول العلاقة بين نجمي باريس سان جيرمان كيليان مبابي ونيمار، وذلك بعد أن وجه صحفي سؤالاً للبرازيلي عن زميله الفرنسي عقب اللقاء الودي للسامبا ضد غانا.

البرازيل بمشاركة نيمار فازت بثلاثية نظيفة مساء الجمعة على غانا ضمن استعدادات البلدين لمونديال قطر 2022.

ماذا حدث؟

وعقب المباراة في المنطقة الإعلامية، توجه أحد الإعلاميين بسؤال لنيمار بخصوص مبابي والعلاقة بين اللاعبين، ليقوم نجم البرازيل بالرد بتصرف غريب.

وعند سماع السؤال، سأل نيمار الصحفي: "كيليان؟ بفف"، ثم قام بالمغادرة دون الإجابة بحسم على السؤال المطروح من "أوجورا باباتوندي".

هل هناك أزمة بين مبابي ونيمار؟

وأكد كريستوف جالتييه، مدرب بي إس جي، في أكثر من مناسبة خلال الأسابيع الماضية عدم وجود أزمة بين نجمي الفريق على الإطلاق.

وتعود بداية الأزمة إلى مباراة مونبلييه في بداية الموسم عندم أضاع مبابي ركلة جزاء واُحتسبت أخرى لباريس قرر نيمار أن يسددها بعد حديث مع زميله الذي بدا عليه عدم الرضا.