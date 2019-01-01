بتروجيت يطلب من اتحاد الكرة إجراء تعديلًا بالدوري لتحقيق العدالة

بتروجيت يلمح لما حدث في لقاء الإسماعيلي والجونة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تلقى اتحاد الكرة المصري، خطابًا من جانب نادي بتروجيت، يحتوي على 3 مطالب، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واللعب النظيف.

بتروجيت يحتاج إلى تحقيق الفوز على المقاولون العرب، بالإضافة إلى تعثر المنافسين على الهبوط، لضمان استمراره في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

خطاب بتروجيت تضمن 3 مطالب، وهي:

🔴فحص طبي اليوم يحدد مصير أحمد الشيخ تمهيدًا لعودته لتدريبات الأهلي.



♦️ويعاني الشيخ من إصابة فى الكاحل، أبعدته عن المشاركة مع القلعة الحمراء. pic.twitter.com/Woz45C7dpr — جول مصر (@goaleg) May 29, 2019

1- ترحيل جميع مباريات الجولة الأخيرة للفرق المنافسة على الهبوط من 3 إلى 6 يونيو في نفس توقيت الميعاد المقترح للمباراة الأخيرة لفريق حرس الحدود أمام بيراميدز، على أن تكون تلك المباريات (بتروجت × المقاولون) - (الإنتاج الحربي × وادي دجلة) - (سموحة × الاتحاد السكندري) وتقام مباراة حرس الحدود مع الزمالك يوم 3 يونيو دون تأجيل.

2- إقامة مباراة المقاولون العرب والأهلي يوم 3 يونيو، قبل مباراة بتروجيت والمقاولون، طبقًا وترتيبها بجدول المسابقة.

3- مراقبة مباريات الفرق المنافسع على الهبوط، من أجل تطبيق مبدأ اللعب النظيف، لاسيما بعد مشاهدة مباراة الإسماعيلي والجونة.

جاء المطلب الثالث كتلميح بتلاعب في نتيجة مباراة الإسماعيلي والجونة، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويتبقى للمقاولون العرب مباراتين أمام الأهلي وبتروجيت، حيث يسعى لتحقيق الفوز بهما من أجل احتلال المركز الرابع والتأهل إلى الكونفدرالية الموسم المقبل.