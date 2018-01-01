بتروجيت: نسعى للحصول على ثلاثي الزمالك وننتظر رد عبد الحفيظ

النادي البترولي يسعى لتدعيم صفوفه في يناير القادم لتفادى النتائج السلبية في الفترة الأخيرة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشار حمادة أنور، مدير الكرة في نادي بتروجيت إلى أنه تواصل مع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، من اجل معرفة موقف بعض لاعبيهما خلال فترة الانتقالات القادمة.

وقال أنور في تصريحات إذاعية: "طلبنا التعاقد مع باسم مرسي، ومحمد إبراهيم، ومحمود دونجا من الزمالك".

وواصل: "باسم تحدث معي قبل سفره إلى السعودية، وأكد لي تقبله فكرة الانضمام إلى بتروجيت، خاصة أنه كان في صفوف الفريق من قبل بالإضافة إلى علاقته الجيدة مع مدرب الفريق مؤمن سليمان".

وحول إمكانية الحصول على لاعبين من الأهلي، قال أنور: "أنتظر رد سيد عبد الحفيظ، بعد حديثه مع المدير الفني الجديد للأهلي حول إمكانية إعارة بعض اللاعبين إلى بتروجيت".

الجدير بالذكر ان بتروجيت يحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير من جدول الدوري برصيد 15 نقطة بعد لعب 17 مباراة، وبفارق نقطتين عن الإسماعيلي صاحب المركز الأخير من 13 مباراة.