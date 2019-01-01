بتروجيت في بيان رسمي: لن نلعب امام المقاولون إلا في حالة واحدة

بتروجيت يرفض لعب المباراة الأخيرة في الدوري إلا في حالة واحدة

فيسبوك تويتر بلال محمد

رفض نادي بتروجيت، مواجهة المقاولون العرب في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري، إلا في حالة واحدة.

ونشرت إدارة نادي بتروجيت اليوم، بياناً أوضحت فيه موقفها من المواعيد الجديدة للجولة الأخيرة من بطولة الدوري، وجاء فيه: "قررت إدارة النادي عدم خوض مباراته ضد فريق المقاولون العرب التي مقرر إقامتها يوم 3 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد".

وتابع: "وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية".

وأوضح البيان: " ويتمسك نادى بتروجت بلعب جولته الأخيرة بالدوري الممتاز أمام المقاولون في نفس توقيت المباراة الأخيرة لكل الفرق المنافسة، حتى لا يتم الإخلال بمبدأ المساواة بين جميع الأندية".

وأتم البيان: " ويصر نادي بتروجيت على خوض الاسبوع الاخير 34 لجميع الفرق في وقت واحد تعميماً لمبدأ تكافؤ الفرص وهذه أبسط حقوق النادي، وفي حالة حدوث غير ذلك فسيكون هناك أتجاه معين لهبوط فريق بتروجيت للدرجة الثانية، وأن أمور مسابقة الدوري تدار بشكل غير حيادي وتميز فرق عن الأخرى".

الجدير بالذكر ان بتروجيت يحتل المركز الخامس عشر من جدول الدوري، برصيد 34 نقطة، ليصبح ثالث الفرق المهددة بالهبوط، بعد الداخلية والنجوم الذين تأكد هبوطهما بشكل رسمي.