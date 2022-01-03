بتدخل باريس .. "تأثير الدومينو" يقرب موراتا من برشلونة !

يبدو أن "تأثير الدومينو" سيكون له كلمة في انتقال ألفارو موراتا من يوفنتوس الإيطالي إلى برشلونة الإسباني خلال الأيام المقبلة من فترة الانتقالات الشتوية.

ومن المرجح أن يكون باريس سان جيرمان الفرنسي طرفًا في العملية التي ستقود موراتا إلى برشلونة، في ظل اهتمام يوفنتوس بالحصول على خدمات الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن عودة إيكاردي إلى الدوري الإيطالي ممكنة، ويتطلع يوفنتوس بالفعل إلى إتمام الصفقة.

وستعتمد الأمور بشكل كبير على باريس سان جيرمان وحاجته إلى بيع أحد لاعبي الفريق للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن يوفنتوس يحاول إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن إيكاردي، خاصة وأنه لا يلعب بشكل منتظم مع فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وإذا نجح يوفنتوس في التوصل إلى اتفاق بشأن إيكاردي، فإن ذلك سيفتح باب خروج موراتا ويقربه أكثر من الانضمام إلى برشلونة.

ويلعب موراتا مع يوفنتوس على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد، ولا يخطط "البيانكونيري" لدفع خيار الشراء في عقده الذي تبلغ قيمته 35 مليون يورو.

وسيكون على برشلونة حينها الاتفاق مع يوفنتوس على انتقال موراتا، ثم التفاوض مع أتلتيكو حول طبيعة الصفقة، سواء كانت إعارة مع إلزامية الشراء في نهاية الموسم، أو صفقة شراء مباشرة.

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