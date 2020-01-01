بتجديده لرجل المستقبل .. مانشستر يونايتد يهدد عرش دي خيا

خليفة دي خيا يوقع عقدًا مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2025

وقع الحارس الإنجليزي الشاب دين هندرسون عقدًا جديدًا لإبقائه في مانشستر يونايتد حتى يونيو من العام 2025، مع خيار التمديد لعام آخر.

وكان هندرسون قد لعب لصفوف شيفيلد يونايتد على سبيل الإعارة وقدم أداء مميزًا جعله أحد أفضل حراس المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق.

ونتيجة لذلك، ازداد تمسك مانشستر يونايتد به ليكون حارس المستقبل، في الوقت الذي يتراجع فيه مستوى دي خيا بصورة كبيرة دون تفسير واضح.

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وحجز الحارس الشاب مكانه في قائمة المنتخب الإنجليزي التي ستخوض منافسات دوري الأمم الأوروبية الشهر المقبل، حيث أقنع المدرب جاريث ساوثجيت.

وحافظ هندرسون على نظافة شباكه في 13 مباراة بالدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم، ودعمه الكثيرون ليحل محل دي خيا كخيار أول في أولد ترافورد.

ويواصل أولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر دعم الحارس الدولي الإسباني، لكنه في الوقت ذاته من أشد المعجبين بحارس مرمى إنجلترا الشاب، وتجري المحادثات الآن حول الدور الذي يمكن أن يلعبه هندرسون في مانشستر يونايتد الموسم المقبل.

وبذلك قد يكون تألق الحارس الإنجليزي الشاب القشة التي ستقصم ظهر دي خيا بعد موسمين من التراجع على مستوى المردود منذ نهاية كأس العالم 2018.

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يذكر أن دين هندرسون يبلغ من العمر 23 عامًا فقط، وهو ما يجعله يمثل المستقبل بالنسبة لإدارة مانشستر يونايتد ومديرهم الفني سولشاير كذلك.