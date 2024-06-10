بإطلاق قمصان جديدة.. لا ليجا تحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيس مكتبها في دبي

مناسبة خاصة

خلدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لاليجا" مناسبة خاصة في تاريخها، وهي الذكرى العاشرة لتواجدها في إمارة دبي، بالإعلان عن إطلاق نسخة محدودة من قمصان كرة القدم ذات الطابع الكلاسيكي، والمستوحاة من القيم المشتركة بين لاليجا ودبي النابضة بالحياة.

وتعد تلك المجموعة من القمصان تكريمًا لعشر سنوات من تواجد لاليجا في دبي.

وقد تم إنتاج 125 نسخة محدودة ذات تصميم كلاسيكي فريد، وتعد تلك القمصان هي اندماج بين التقاليد الكروية والحداثة المعاصرة التي تميز لاليجا ودبي على حد سواء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومنذ هبوطها في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أظهرت لاليجا التزامًا هائلًا وشاركت رؤيتها التقدمية القائمة على تقاليد تدعو إلى دمج الثقافات المتعددة، وهي صفات تشتهر بها دبي.

ويضم فريق لاليجا 20 شخصًا يعملون بشكل حصري في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع حضور على الأرض في المغرب، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والعراق، والإمارات العربية المتحدة.

وبرز دور مكتب لاليجا في دبي الذي افتُتح منذ عقد كنقطة ارتكاز أساسية لتقوية الصلات بين لاليجا وإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ كان ولا زال منبرًا لإيصال مسابقة الدوري الإسباني إلى الكثير من عشاقه ومتابعيه في تلك المنطقة من العالم، ولكنه أيضًا أظهر التزامًا تجاه المجتمعات المحلية وعمل على التأثير بشكلٍ إيجابي في كل البقاع التي وصلتها أقدام العاملين فيه.

وتحتفل لاليجا بمرور 10 سنوات في إقليم مليء بالفرص والشغف والكفاءات، ولا تطيق الصبر لاقتحام عقد ثانٍ من أجل تحديات جديدة وخبرات أكثر عمقًا وتأثيرًا لكل عشاق الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.