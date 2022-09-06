بايي يفتح النار على مانشستر يونايتد: يفضلون الإنجليز فقط!

بايي يرى أن تين هاج لديه الشخصية المناسبة لحل تلك الأزمة

شن إريك بايي هجومًا مثيرًا على مانشستر يونايتد، متهمًا النادي بـ "تفضيل اللاعبين الإنجليز" بدلاً من اختيار العناصر المشاركة في المباريات على أساس الجدارة والاستحقاق.

وكان المدافع الإيفواري قد انتقل لصفوف فريق أولمبيك مارسيليا على سبيل الإعارة لمدة موسم هذا الصيف، بعد استقراره على التواجد في الفريق الفرنسي للحصول على دقائق أكثر داخل الملعب.

ويبدو أن بايي لم ينس أيامه في أولد ترافورد، حيث اتهم فريق الشياطين الحمر بتفضيل اللاعبين الإنجليز للمشاركة على حساب بقية الجنسيات.

ماذا قال بايي؟

قال بايلي في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا تايمز": "يجب على النادي تجنب تفضيل اللاعبين الإنجليز وإعطاء الفرصة للجميع".

وواصل: "على النادي تشجيع المنافسة في غرفة الملابس، وليس مجرد البحث عن البعض. لطالما شعرت أن اللاعب الوطني يحظى بالأولوية".

وأضاف: "هذا لا يحدث في تشيلسي أو أندية الدوري الممتاز الأخرى، بعض اللاعبين يشعرون أنهم سيلعبون بصورة أساسية في كل المباريات، وهذا يضعف الفريق".

هل يحل تين هاج تلك المشكلة؟

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أوضح بايي أن المدرب الهولندي يمتلك شخصية مختلفة قد تجعله يغير من هذه التصرفات، حيث قال: "لحسن الحظ، يتمتع إريك تين هاج بشخصية كبيرة وآمل أن يتمكن من تغيير هذه الديناميكية".

وأردف: "قابلت إريك تين هاج في غرفة تبديل الملابس في نهاية الموسم الماضي عندما ذهب لتوقيع عقده".

واستدرك: "كنت أحزم أغراضي لأنني كنت أعتزم المغادرة، لكنه أخبرني أنه يريدني أن أبقى لأنه سيخصص بعض الدقائق للجميع".

واختتم: "وافقت على القيام بالجولة الصيفية مع يونايتد، وقد أوفى بوعده، لكنني لا أريد أن ألعب بين الحين والآخر. أريد أن أفعل ذلك كل أسبوع وأشعر بأهميته. أريد استعادة ثقتي".