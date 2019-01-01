باييه يواصل تألقه برقم مبهر مع مارسيليا

صانع الألعاب المخضرم يستمر في سطوعه بالدوري الفرنسي

أرقام فردية مميزة يواصل صانع الألعاب الفرنسي ديميتري باييه، تحقيقها منذ انتقاله لمارسيليا، بعد استمراره في صناعة الفارق أمام أنجيه ببطولة الدوري المحلي.

باييه نجح في صناعة الهدف الأول لزميله مورجان سانسون، وسجل أيضاً الثاني في الدقيقة 41 من عمر اللقاء المقام بالجولة الخامسة عشر من البطولة.

ويكون بذلك باييه قد ساهم في الهدف رقم 100 مع مارسيليا بجميع البطولات منذ انضمامه للفريق، ليصبح أكثر اللاعبين تأثيراً بالنادي.

100 - Dimitri Payet 🇫🇷 has been involved in 100 goals in all competitions with (41 goals, 59 assists). Milestone 💯.#SCOOM pic.twitter.com/hZxeN7xKWa — OptaJean (@OptaJean) December 3, 2019

وسجل اللاعب المخضرم 41 هدف وصنع 59 مع مارسيليا، ليؤكد حفاظه على مستواه رغم بلوغه من السن 32 سنة.

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وكان باييه قد توهج مع ناديه السابق وست هام بالدوري الإنجليزي، قبل العودة مرة أخرى لفرنسا في 2017 من بوابة مارسيليا بحوالي 26.50 مليون جنيه إسترليني.

ويطمح مارسيليا في تحقيق الفوز بمواجهة الليلة، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة، ويصبح مبتعداً عن باريس سان جيرمان المتصدر بنقطة واحدة فقط.