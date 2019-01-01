باييه يرفض ليون ويتمسك بالبقاء مع مانشستر يونايتد

رغم محاولات النادي الإنجليزي للتعاقد مع مدافع جديد

يميل المدافع الإيفواري إيريك باييه، للبقاء مع مانشستر يونايتد وعدم الرحيل عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

باييه قضى معظم الموسم الماضي على دكة بدلاء يونايتد، وعانى العديد من الإصابات التي حرمته من المشاركة كأساسي.

اللاعب الإيفواري يبدو خارج حسابات أولي سولشار مدرب الشياطين الحمر، وسط رغبة من النرويجي لضم مدافع جديد.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت اهتمام ليون بالحصول على خدمات باييه، مع استعداد النادي الفرنسي لتقديم عرض رسمي لضمه.

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وأوضحت أن ذلك يأتي على عكس رغبات باييه، حيث يفضل البقاء مع يونايتد والقتال على مركزه الموسم القادم.

حقق كل شيء ممكن في كرة القدم بقميص برشلونة.. ولكن يبقى التحدي الأصعب للنجم الأرجنتيني هو تحقيق لقب لمنتخب بلاده 🇦🇷



لم يتبقى الكثير من الفرص أمام ميسي 👇 ⏳



كوبا أمريكا 2020 💫

كأس العالم 2022 💫 pic.twitter.com/I23BsEXhuW — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 3, 2019

يذكر أن باييه ظهر في 74 مباراة فقط على مدار 3 سنوات قضاها مع مانشستر يونايتد منذ قدومه من فياريال.