ليفركوزن وماينتس | الهدف 50 يعيد موسى ديابي .. كوانساه أراد إغراء الريال فظهرت عيوبه واحذروا من نجم تشيكيا!

مباراة؟ لا، بل ملحمة درامية، قال فيها موسى ديابي، إلى جماهير باير ليفركوزن: "لقد عدت"، ليقود فريقه لانتصار ثمين على ماينتس بنتيجة (4-3)، في لقاء الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الألماني "2026-2027".

لا مكان لجس النبض، الإثارة حاضرة منذ الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة، وباير ليفركوزن ينتزع نقاطه الثلاث من ميدان ميوا ارينا، برباعية روبرت أندريش، باتريك شيك، جاريل كوانساه، موسى ديابي، في الدقائق 5 و9 و55 و65، فيما ردّ ماينتس بثلاثية أنتوني كاسي (هدفين) وبينيديكت هولرباخ، في الدقائق 33 و42 و90+2.

لقاء يستحق أن يلقب بـ"أفضل عودة بعد فترة التوقف"، وصل فيه باير ليفركوزن، للنقطة العاشرة، ليحلّ رابعًا في جدول البوندسليجا، بينما تجمد رصيد ماينتس عند 7 نقاط، في المركز السابع.

موسى ديابي يعود أخيرًا

بعد 2097 يوم، أي ما يتخطى الـ5 سنوات و8 أشهر، عاد موسى ديابي، ليسجل هدفًا باير ليفركوزن، بعد فترة تنقل بين أستون فيلا والاتحاد، قبل العودة لارتداء القميص الألماني مجددًا.

موسى ديابي انتظر تلك الفترة، كي يسجل هدفه الخمسين مع ليفركوزن، وبأفضل طريقة ممكنة، بهجمة مرتدة، أظهرت براعته في الانطلاق واختيار التمركز المناسب في آن واحد، من أجل استلام تمريرة أفونسو موريرا، ويضعها بهذا الشكل الرائع في أقصى الزاوية اليسرى.

ديابي أثبت صدق رؤيته، بأنه كان يحتاج للوقت فقط، من أجل الوصول إلى الجاهزية البدنية المطلوبة، حيث أن فترة التوقف الدولي، كانت كفيلة كي يعرف الطريق نحو المرمى، بعد فترة صمت كان يستعرض فيها قدراته على استلام الكرة، والانطلاقات من وسط الملعب، دون فك شفرة المرمى.

كوانساه أراد إغراء مدريد ولكن

وكانت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، قد أشارت إلى رغبة نادي ريال مدريد، في التعاقد مع جاريل كوانساه، مدافع باير ليفركوزن، الذي يرتبط بعقد حتى 2030، في الصيف المُقبل.

المدافع الإنجليزي الدولي، صاحب الـ23 عامًا، بدا وكأنه أراد أن يزيد من إغراء الميرينجي، للتحرك من أجل التعاقد معه، في الوقت الذي قرر فيه المدير الفني كارليس مارتينيز، الدفع به في مركز الظهير الأيمن، بدلًا من موقعه في قلب الدفاع، ليظهر المدافع الذي يبلغ طوله 1.9 متر، قدراته الهجومية، بالإضافة إلى صنع جبهة يمنى قوية مع موسى ديابي، أو السماح للفرنسي بالتوغل في العمق، وترك المساحة له من أجل التقدم إلى منطقة دفاع ماينتس.

هذا الشقّ الهجومي ترجم بالفعل بهدف خاطف من داخل منطقة الجزاء، ليوقّع على أول أهدافه في موسم 2026-2027، إلا أنه - في المقابل - أظهر معاناة في الالتحامات البدنية والكرات الهوائية، بل أن جبهته باتت مساحة لإرسال الكرات العرضية، والتي تُرجمت إلى الهدف الأول لأصحاب الأرض.

جاريل أظهر قدراته الدفاعية في تشتيت 3 كرات، واسترداد كرتين، كما ساهم في بناء اللعب، بإرسال 45 تمريرة قصيرة دقيقة من أصل 51، وصنع كرتين ناجحتين من أصل ثلاث.

لا تخدعكم الإحصائيات عن مازا

إذا ما نظرت عزيزي القارئ إلى "إحصائيات" إبراهيم مازا، ستظن أنه لم يترك بصمة إيجابية، وأن مواجهة ماينتس، كانت واحدة ضمن أسوأ مبارياته مع باير ليفركوزن. صحيح أنه عانى كثيرًا - مثل كوانساه - في المواجهات الثنائية، ولكن يحسب له بعض تحركاته "الذكية" في أرض الميدان، كما لاح جليًا في لقطة الهدف الثاني، عندما لعب بذكاء في سحب المدافع، وترك الكرة تمر إلى باتريك شيك في العمق، ما سمح بإخلاء المساحة له، وتسهيل مهمة التسديد في الشباك.

ولعلّ ما يعيب أداء مازا في اللقاء أيضًا، هو كثرة فقدان الكرة "13 مرة من 43 لمسة"، إلا أنه لا يمكن أن يُوصف بأنه قدم مباراة سيئة، وإن أظهرت أرقامه لمحة من ذلك.

احذروا من نجم تشيكيا

على الرغم من الثغرات الدفاعية التي أظهرها باير ليفركوزن، بالتزامن مع ضغط ماينتس، الذي قابله جدار اسمه روبرت أندريش، أحد نجوم المواجهة، ورغم تألق الجناح أنتوني كاسي، صاحب الهدفين، إلا أن كتيبة كارليس مارتينيز، يحسب لها أنها تقدم أرقامًا هجومية رائعة منذ بداية الموسم، بتسجيل 14 هدفًا، ليصبح ليفركوزن ثاني أقوى هجوم بعد بايرن ميونخ، صاحب الـ16 هدفًا.

ومن هنا، يجب الحذر من نجم تشيكي، يقدم مستويات مذهلة، هذا الموسم، وهو باتريك شيك، الذي سجل هدفًا في كل من مباريات فريقه الخمس، بمعدل 100%، ما يثبت بأن صاحب الـ30 عامًا، بمثابة "هدّاف" يعمل في صمت، لينذر أندية أوروبا.