سرقوا "أسيستك" يا موسى ديابي: تعلم درس مازا أمام فرايبورج جيدًا .. وليفركوزن لن يفيدك يا كلوب!

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ليفركوزن ينتزع النقاط الثلاث من فرايبورج في ليلة تألق مازا..

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بحكم النتائج الكبيرة والمراكز المتقدمة، كان طبيعيًا أن ننتظر مواجهة "نارية" تجمع بين باير ليفركوزن وفرايبورج، خاصة وأننا نتحدث عن فريقين يسعيان للتدخل في صراع القمة بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، بحثًا عن المزيد من الإثارة في الدوري الألماني.

بتشكيل "معتاد"، دفع كارليس مارتينيز، بالقوة الضاربة لليفركوزن، بين الطرفين موسى ديابي وأفونسو موريرا، وإبراهيم مازا كصانع ألعاب، وباتريك شيك رأس حربة، مع المداورة بين جاريل كوانساه ولوكاس فاسكيز، في مركز الظهير الأيمن، بين البوندسليجا واليوروبا ليج.

في ميدان باي أرينا، تقدم ديري شيرهانت في الدقيقة 14، وعاد إبراهيم مازا سريعًا بالتعادل لأصحاب الأرض بعد خمس دقائق، ثم صنع الهدف الثاني لشيك، في الدقيقة 76، ليفوز ليفركوزن بنتيجة (2-1)، ويرفع رصيده إلى 13 نقطة، في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن فرايبورج "الثالث".

أسيست "مسروق" .. ديابي تمرد على مركزه مجبرًا

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عندما تصير مجبرًا على "التمرد" على مركزك، هكذا كان موسى ديابي، الذي وجد منافسًا يعتمد في الضغط على الطرف الأيسر له، ويجعله مجبرًا على التراجع، أو مضطر للتوغل كثيرًا في العمق عند الهجوم.

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من 4-2-3-1 في الهجوم إلى 4-4-2 في الدفاع، كان ليفركوزن يلعب على تحويل استحواذ فرايبورج إلى سيطرة "سلبية"، في الوقت الذي اعتمد فيه الطرفان على إغلاق المساحات، سواءً بالتمريرات البينية أو العرضية.

وبالعودة إلى موسى ديابي، فرغم هذا التمرد، إلا أنه عندما عاد للطرف الأيمن، كان يصنع الخطورة بتحركاته عند الارتداد الهجومي، والكرات العرضية، رغم رقابة مايكنجو وشيرهانت، وفي خضمّ ذلك، كاد أن يخرج بتمريرة حاسمة، قبل أن "يسرقها" باتريك شيك، بوضع قدمه عند تمرير الكرة إلى إبراهيم مازا، قبل أن يسددها في المرمى.

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ديابي ومازا .. لا يجتمعان!

من المفارقات الطريفة حول ثنائية موسى ديابي وإبراهيم مازا، أن الثنائي مثل طرف واحد في المغناطيس، إما إيجابي أو سلبي، لا يلتقيان، أحدهما يتألق والثاني يتراجع، والمباريات الأخيرة كانت شاهدة على تلك المصادفة.

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ديابي تألق وسجل هدفه الأول، بعد العودة إلى ليفركوزن، أمام ماينتس، فكان إبراهيم مازا متراجعًا، وفي مواجهتي ليخ بوزنان وفرايبورج، انتفض الفتى الجزائري وسجل هدفًا في كل مباراة، في الوقت الذي كان ديابي يعاني فيه من أجل الوصول إلى المرمى، سواءً بمشاركته "بديلًا" في الدوري الأوروبي، أو "أساسيًا" في مباراة اليوم، رغم اختلاف الأدوار الذي لا يتعارض بينهما، ما بين تحركات إبراهيم مازا لبناء اللعب والهجوم من العمق، وديابي الذي يعتمد على التوغل من الطرف إلى الداخل، حتى أن ديابي كان من أشد المعارضين للحكم، في لقطة ركل لينهارت لساق مازا، أثناء خطفه للكرة وإتاحة فرصة سانحة للتسديد في الدقيقة 68.

ليفركوزن لن يفيدك يا كلوب

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أيضًا من اللقطات الغريبة، حول تلك المواجهة، هي تواجد يورجن كلوب، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، في المدرجات، من أجل الوقوف على المواهب التي يمكن الاستفادة منها في صفوف المانشافت.

الغريب في الأمر أن فريقًا مثل باير ليفركوزن لن يفيد كلوب، حيث شارك بتشكيل أساسي، كامل من 11 لاعبًا، ليس فيه لاعب ألماني واحد، حيث تنوعت جنسيات المشاركين بين هولندا وإنجلترا والأرجنتين وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وتشيكيا، مع تواجد إفريقي بين القائد البوركيني توبسوبا والفتى الجزائري إبراهيم مازا، مع بدلاء من أمريكا ونيجيريا.

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هذا بطبيعة الحال، قد ييسر على كلوب مراقبة اللقاء من طرف واحد، بمتابعة فرايبورج الذي شارك 7 ألمان من قوامه الأساسي.

كلمة أخيرة.. عليك أن تتعلم من مازا يا ديابي

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ربما أنت بحاجة إلى وقفة يا ديابي، عندما تنظر إلى ما بعد لحظة تبديلك بدقائق، حينما جاء مازا ليمرر عرضية من مكانك في الطرف الأيمن، إلى باتريك شيك، ليسجل الهدف الثاني، فهذا يجعلك بحاجة لمراجعة حساباتك، من أجل التوقف عن كثرة التذمر مع الحكم، واستعادة قدر من مهاراتك في حقبة توهجك مع باير ليفركوزن، خاصة وأن خروج الفرنسي في الدقيقة 73، لدخول ماليك تيلمان، ربما كان أفضل له بدلًا من الحصول على بطاقة، نتيجة كثرة الاعتراضات.