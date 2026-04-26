باير ليفركوزن مطالب هذا الموسم على الساحة الوطنية والدولية. ولكي تتمكنوا من متابعة مباريات باير في جميع المسابقات مباشرة، تحتاجون مع ذلك إلى عدة اشتراكات لدى مزودين مختلفين.

باير ليفركوزن، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض / يبث مباريات B04 مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

باير ليفركوزن في البوندسليغا، دوري أبطال أوروبا وفي كأس ألمانيا DFB-Pokal مشاهدة مباشرة على التلفزيون والبث المباشر

في البوندسليغا يتقاسم هذا الموسم Sky وDAZN نقل المباريات. مباريات الجمعة وكذلك جميع المباريات الفردية يوم السبت تشاهدونها حصريًا لدى Sky.

بث البث المباشر لقناة التلفزيون المدفوع تجدونه على WOW وفي تطبيق SkyGo.

DAZN يعرض الدوري الألماني هذا الموسم من جهة في البثّ المتزامن. أيام السبت وكذلك في الأسابيع الإنجليزية تشاهدون على DAZN المباريات بالتوازي في بثّ مؤتمر الدوري الألماني. بالإضافة إلى ذلك ينقل المرسل التلفزيوني المدفوع المباريات يوم الأحد مباشرة وحصريًا على التلفزيون والبث المباشر. DAZN يعرض الدوري الألماني في البث المباشر على موقعه الإلكتروني أو في تطبيق DAZN.

كما يمكن مشاهدة الدوري الألماني هذا الموسم أيضًا على التلفزيون المجاني. Sat.1 يعرض المباريات في مواعيد مختارة مثلًا عند افتتاح مرحلة الذهاب والإياب أو في آخر مباراة يوم الجمعة قبل العطلة الشتوية. بعد استحواذ Sky يتولى كذلك RTL مسؤولية بعض عمليات نقل مواجهات الدوري الألماني على التلفزيون المجاني.

Getty

في دوري أبطال أوروبا يمكنكم متابعة مباريات باير ليفركوزن قبل كل شيء على DAZN مباشرة. 186 من أصل 203 مباراة تشاهدونها هناك مباشرة كمباريات منفردة أو ضمن البث المتعدد.

بالإضافة إلى ذلك، تنقل Amazon Prime Video البطولة الملكية عبر البث المباشر. يوم الثلاثاء تشاهدون هناك مباراة قمة مختارة مباشرة وحصريًا.

إذا وصل باير ليفركوزن هذا الموسم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فسيتم بث المباراة مباشرة وبالكامل على التلفزيون المجاني. وسيتم عرض المباراة حينها على ZDF.

Getty

تنقل Sky جميع مباريات كأس ألمانيا DFB هذا الموسم مباشرة وبشكل كامل على التلفزيون المدفوع والبث المباشر. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض مباريات مختارة في كل دور من أدوار الكأس على التلفزيون المجاني.

بالنسبة للبث المجاني لكأس ألمانيا DFB على التلفزيون، فإن ARD وZDF هما المسؤولان.

SPOX يتابع مباريات مختارة لباير ليفركوزن من أجلكم عبر البث النصي المباشر. تجدون البث النصي المباشر لمباريات B04 على صفحتنا الرئيسية. من هنا.

التأسيس 01 يوليو 1904 ألقاب الدوري 1 ألقاب الكأس 2 ألقاب الدوري الأوروبي 1 صاحب الرقم القياسي في المشاركات روديغر فولبورن (477 مباراة)

